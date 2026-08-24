Manchester City abre era pós-Guardiola com vitória dramática na Premier League

O Manchester City começou a Premier League com uma vitória, mas também com uma sensação que não fazia parte da rotina do clube há uma década: a de estar diante do desconhecido. Pela primeira vez desde 2016, o time entrou em campo para uma temporada sem Pep Guardiola no comando. No banco, a figura responsável por iniciar a nova fase era Enzo Maresca.

A estreia do italiano esteve longe de ser tranquila. Diante do Bournemouth, o City precisou buscar a virada nos minutos finais e só garantiu o triunfo por 2 a 1 graças a um gol nos acréscimos. O resultado evitou um tropeço logo na primeira rodada e deu ao novo treinador um início positivo em um trabalho cercado por expectativas enormes.

A pressão sobre Maresca não é difícil de explicar. Guardiola deixou Manchester depois de transformar o City em uma das equipes mais dominantes do futebol mundial. Em dez anos, o catalão conquistou seis títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra e uma Champions League, além de estabelecer uma identidade de jogo que passou a ser imediatamente associada ao clube.

O peso de ocupar o lugar de Guardiola

Substituir um treinador que permaneceu tanto tempo no mesmo clube já seria uma tarefa complicada. No caso do Manchester City, o desafio ganha outra dimensão porque Guardiola não apenas acumulou troféus, mas também mudou o patamar da equipe.

O italiano sabe disso. Durante a pré-temporada, Maresca reconheceu que assumir o cargo poderia ser considerado uma missão quase impossível. Ao mesmo tempo, tratou a oportunidade como um privilégio.

A diferença entre os dois também aparece na experiência. Aos 46 anos, Maresca ainda está construindo sua trajetória como treinador. Antes de chegar ao City, passou pelo Parma, na segunda divisão italiana, comandou o Leicester na segunda divisão inglesa e teve uma experiência de 18 meses à frente do Chelsea na elite da Inglaterra.

Seu passado, no entanto, também tem uma ligação direta com o clube. Maresca já havia trabalhado no Manchester City como treinador da equipe de reservas, o que ajudou a aproximá-lo da estrutura que agora terá de liderar.

Primeira resposta veio nos minutos finais

Se a estreia serviu como uma amostra do que será a nova era, ela teve uma boa dose de drama. O Bournemouth dificultou a vida do City e deixou o time em uma situação desconfortável. A equipe de Maresca precisou encontrar forças para reagir e marcou duas vezes na reta final, com o gol decisivo saindo já nos acréscimos.

Depois do apito final, o treinador italiano admitiu que viveu uma noite especial. “Tenho que dizer que foi bastante emocionante”, afirmou Maresca em entrevista coletiva.

O triunfo também representou uma resposta depois de um primeiro compromisso oficial mais complicado. Na Community Shield, tradicional duelo que abre a temporada inglesa, o City havia sido derrotado pelo Arsenal por 3 a 0.

Uma semana depois, a situação já era diferente. “Estamos mais felizes hoje do que há uma semana”, resumiu o treinador.

Uma das primeiras preocupações de Maresca será justamente encontrar o equilíbrio entre preservar características que fizeram o City dominar a Inglaterra e implementar suas próprias ideias. Contra o Bournemouth, pelo menos um elemento familiar permaneceu: a intensidade.

Marco Rose, técnico do adversário, destacou a pressão exercida pelo City durante a partida. A equipe continuou buscando recuperar a bola rapidamente e dificultar a saída do rival, um comportamento que se tornou uma das marcas do período de Guardiola.

Essa continuidade pode ser importante para Maresca. O elenco ainda possui diversos jogadores acostumados aos métodos do antigo treinador, e uma ruptura completa poderia aumentar ainda mais o tamanho do desafio.

Um elenco ainda em transformação

O novo comandante também não recebeu um cenário completamente pronto. O City ainda passa por mudanças no elenco e teve pouco tempo para trabalhar com todos os seus principais jogadores.

Quase metade do grupo havia retornado recentemente do período de descanso após a Copa do Mundo. Alguns atletas tiveram apenas cerca de dez dias para se preparar antes do início da Premier League.

Maresca também precisou encontrar soluções improvisadas para algumas posições. Marc Guéhi, por exemplo, foi deslocado da defesa para atuar mais adiantado no meio-campo.

Enquanto tenta reorganizar a equipe, o clube segue ativo no mercado. O Manchester City chegou a um acordo que pode alcançar US$ 115 milhões pela contratação do marroquino Ayyoub Bouaddi, um dos nomes que ganharam destaque durante a Copa do Mundo.