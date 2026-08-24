Nvidia quer investir na Perplexity em rodada que pode levar startup a US$ 30 bilhões

A Nvidia negocia um investimento na Perplexity, startup de inteligência artificial especializada em busca e ferramentas baseadas em IA. A informação foi divulgada originalmente pelo The Information.

Segundo a reportagem, a Nvidia pode participar de uma nova rodada de financiamento que avaliaria a Perplexity em mais de US$ 30 bilhões. As negociações ainda estão em andamento e não representam uma transação concluída.

Quer entender como a inteligência artificial pode impactar sua carreira e os negócios? Conheça o Pré MBA em IA da Saint Paul e Exame por R$ 37.

Por que a Perplexity pode valer US$ 30 bilhões

A possível avaliação representa um salto superior a 50% em relação à rodada anterior da startup, realizada cerca de um ano atrás, quando a empresa era avaliada em aproximadamente US$ 20 bilhões.

Um dos fatores por trás desse crescimento é a expansão da receita. De acordo com o The Information, a receita anualizada da Perplexity passou de menos de US$ 250 milhões no início de 2026 para mais de US$ 750 milhões.

A empresa também ampliou sua atuação para além da busca com IA. Um dos produtos citados na reportagem é o Perplexity Computer, um agente de IA desenvolvido para automatizar tarefas realizadas no computador.

Na prática, agentes de IA são sistemas capazes de executar uma sequência de ações para atingir um objetivo, em vez de apenas responder a uma pergunta. Para profissionais, isso pode incluir tarefas como organizar informações, pesquisar dados e executar etapas de um fluxo de trabalho.

O mercado de IA está mudando as funções e as competências exigidas de profissionais. O Pré MBA em IA da Saint Paul e Exame custa R$ 37 e aborda fundamentos e aplicações da tecnologia.

O que a Nvidia ganha com a aproximação

A Nvidia é uma das principais fornecedoras de chips e infraestrutura usada no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A possível participação na Perplexity representa uma expansão de sua presença para uma empresa que atua diretamente na camada de aplicações.

A estratégia também acompanha um movimento mais amplo da companhia. Além de vender hardware, a Nvidia vem ampliando investimentos e parcerias com empresas que desenvolvem modelos, agentes e outras aplicações de IA.

No caso da Perplexity, as duas empresas já possuem uma relação comercial. Segundo o The Information, a Nvidia chegou a considerar anteriormente um acordo para licenciar tecnologias da startup e contratar parte de sua equipe.

O que profissionais podem acompanhar nesse movimento

Para quem trabalha com tecnologia, negócios ou gestão, a negociação ajuda a ilustrar uma mudança importante no mercado de inteligência artificial: o valor econômico da tecnologia não está concentrado apenas nos modelos de linguagem ou nos chips.

Também ganham relevância as empresas que desenvolvem aplicações capazes de executar tarefas e se integrar aos fluxos de trabalho.

Alguns pontos merecem atenção:

expansão dos agentes de IA para atividades profissionais;

crescimento de ferramentas que combinam busca, geração de conteúdo e execução de tarefas;

aproximação entre fabricantes de infraestrutura e empresas de software;

aumento dos investimentos em startups especializadas em aplicações de IA.

A negociação entre Nvidia e Perplexity, portanto, ainda precisa ser concluída para confirmar os valores envolvidos. Caso avance, porém, a operação colocará a startup entre as empresas privadas de IA com avaliações mais elevadas do mercado.

Para profissionais que querem acompanhar essas mudanças, o Pré MBA em IA da Saint Paul e Exame está disponível por R$ 37.