Dez dias depois, Luz e Matos fazem de novo: brasileiros vencem Masters 1000

Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram neste domingo, 23, o título de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Os brasileiros venceram o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/7.

O título é o segundo Masters 1000 consecutivo da dupla. Há dez dias, os brasileiros haviam vencido o torneio de Montreal, no Canadá, e se tornado a primeira parceria brasileira a conquistar um torneio da categoria.

Com a vitória em Cincinnati, Luz e Matos também chegam a dez triunfos consecutivos e ao quarto título da parceria em 2026. Antes dos dois Masters 1000, eles foram campeões dos ATP 250 de Buenos Aires e Santiago.

Como foi a final de Cincinnati

Luz e Matos começaram a partida do Masters 1000 com bom desempenho no saque. No terceiro game, conseguiram três break points no serviço de Haase e confirmaram a quebra após os adversários salvarem duas oportunidades.

A dupla brasileira sustentou a vantagem e fechou o primeiro set por 6/4, sem ceder break points.

Frantzen e Haase reagiram na segunda parcial. Os europeus abriram 3 a 0 após quebra no saque de Matos e mantiveram a vantagem até vencerem por 6/3.

No match tie-break, as duplas trocaram pontos no início. Os brasileiros recuperaram um minibreak quando estavam atrás por 3 a 2 e abriram vantagem após uma dupla falta de Frantzen.

Luz e Matos chegaram a 8 a 5 e administraram a vantagem até fechar a decisão por 10/7.

Orlando Luz e Rafael Matos sobem no ranking da ATP

O título em Cincinnati também melhora a posição dos brasileiros no ranking de duplas da ATP.

A partir de segunda-feira, Orlando Luz ocupará o 13º lugar, enquanto Rafael Matos aparecerá na 15ª posição.

Na Corrida para Turim, classificação que considera os resultados da temporada e define as oito melhores duplas para o ATP Finals, os brasileiros estão em sexto lugar.