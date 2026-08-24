Eclipse lunar de agosto deve encobrir mais de 90% da Lua; veja os melhores horários e como assistir

Um eclipse lunar previsto para ocorrer entre os dias 27 e 28 de agosto deverá cobrir cerca de 93% da Lua e poderá ser observado em todo o Brasil. Como uma pequena parte do satélite permanecerá fora da sombra projetada pela Terra, o evento será classificado como um eclipse parcial, e não total.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, o planeta bloqueia parte da luz solar que chegaria diretamente ao satélite, o que provoca o escurecimento gradual de sua superfície conforme ela atravessa a sombra terrestre.

No ponto de maior cobertura, aproximadamente 93% da Lua estará dentro da sombra da Terra, mas essa região não necessariamente desaparecerá da visão. Parte da superfície poderá assumir uma coloração avermelhada durante o eclipse.

Por que a Lua pode ficar avermelhada?

A mudança de tonalidade está relacionada à passagem da luz solar pela atmosfera terrestre antes que ela alcance a Lua. Nesse percurso, diferentes comprimentos de onda da luz sofrem efeitos distintos.

As cores associadas a comprimentos de onda menores são dispersadas com maior intensidade pela atmosfera. Já os tons avermelhados conseguem atravessá-la e chegar à superfície lunar, o que pode alterar temporariamente a aparência do satélite durante o eclipse.

O eclipse poderá ser observado a olho nu e não exige o uso dos equipamentos de proteção necessários para acompanhar um eclipse solar. Isso ocorre porque a observação da Lua durante um eclipse lunar não envolve olhar diretamente para o Sol.

Melhores horários de observação

O eclipse lunar terá início às 22h23 de quinta-feira, 27, quando a Lua entrará na fase penumbral, primeira etapa do fenômeno. Nesse período, o satélite atravessa a penumbra, região mais externa e menos escura da sombra da Terra, o que provoca uma alteração de brilho que pode ser pouco perceptível.

Às 23h33, começa a fase parcial. A partir desse horário, a Lua entrará na umbra, parte mais escura da sombra projetada pela Terra, e o escurecimento de sua superfície poderá ser identificado com mais facilidade.

O ponto máximo do eclipse está previsto para 1h12 de sexta-feira, 28, quando cerca de 93% do disco lunar estará dentro da umbra terrestre. Após esse momento, a Lua começará a sair gradualmente da região de sombra.

A fase parcial chegará ao fim às 2h51. A etapa penumbral seguirá até aproximadamente 4h01, horário previsto para o encerramento do eclipse.

Veja os horários do eclipse lunar:

22h23: início da fase penumbral;

23h33: início da fase parcial;

1h12: ponto máximo, com 93% da Lua na sombra da Terra;

2h51: término da fase parcial;

4h01: fim da fase penumbral e do eclipse.

Fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil

O eclipse lunar poderá ser observado nas cinco regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A possibilidade de acompanhar o fenômeno, porém, dependerá das condições do tempo em cada localidade.

A presença de nuvens, chuva ou outras condições meteorológicas que reduzam a visibilidade do céu pode dificultar ou impedir a observação da Lua durante o período do eclipse.

Locais com menor incidência de iluminação urbana também podem facilitar a observação do céu, devido à redução da poluição luminosa, termo usado para descrever o excesso de luz artificial que interfere na visualização de objetos celestes.