Ciência

Eclipse lunar de agosto deve encobrir mais de 90% da Lua; veja os melhores horários e como assistir

Fenômeno poderá ser acompanhado a olho nu nas cinco regiões do país

Eclipse lunar será visível em todas as regiões brasileiras e poderá deixar parte da Lua avermelhada durante a madrugada

Eclipse lunar será visível em todas as regiões brasileiras e poderá deixar parte da Lua avermelhada durante a madrugada

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 10h48.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreEclipses
Saiba mais

Um eclipse lunar previsto para ocorrer entre os dias 27 e 28 de agosto deverá cobrir cerca de 93% da Lua e poderá ser observado em todo o Brasil. Como uma pequena parte do satélite permanecerá fora da sombra projetada pela Terra, o evento será classificado como um eclipse parcial, e não total.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, o planeta bloqueia parte da luz solar que chegaria diretamente ao satélite, o que provoca o escurecimento gradual de sua superfície conforme ela atravessa a sombra terrestre.

No ponto de maior cobertura, aproximadamente 93% da Lua estará dentro da sombra da Terra, mas essa região não necessariamente desaparecerá da visão. Parte da superfície poderá assumir uma coloração avermelhada durante o eclipse.

Por que a Lua pode ficar avermelhada?

A mudança de tonalidade está relacionada à passagem da luz solar pela atmosfera terrestre antes que ela alcance a Lua. Nesse percurso, diferentes comprimentos de onda da luz sofrem efeitos distintos.

As cores associadas a comprimentos de onda menores são dispersadas com maior intensidade pela atmosfera. Já os tons avermelhados conseguem atravessá-la e chegar à superfície lunar, o que pode alterar temporariamente a aparência do satélite durante o eclipse.

O eclipse poderá ser observado a olho nu e não exige o uso dos equipamentos de proteção necessários para acompanhar um eclipse solar. Isso ocorre porque a observação da Lua durante um eclipse lunar não envolve olhar diretamente para o Sol.

Melhores horários de observação

O eclipse lunar terá início às 22h23 de quinta-feira, 27, quando a Lua entrará na fase penumbral, primeira etapa do fenômeno. Nesse período, o satélite atravessa a penumbra, região mais externa e menos escura da sombra da Terra, o que provoca uma alteração de brilho que pode ser pouco perceptível.

Às 23h33, começa a fase parcial. A partir desse horário, a Lua entrará na umbra, parte mais escura da sombra projetada pela Terra, e o escurecimento de sua superfície poderá ser identificado com mais facilidade.

O ponto máximo do eclipse está previsto para 1h12 de sexta-feira, 28, quando cerca de 93% do disco lunar estará dentro da umbra terrestre. Após esse momento, a Lua começará a sair gradualmente da região de sombra.

A fase parcial chegará ao fim às 2h51. A etapa penumbral seguirá até aproximadamente 4h01, horário previsto para o encerramento do eclipse.

Veja os horários do eclipse lunar:

  • 22h23: início da fase penumbral;
  • 23h33: início da fase parcial;
  • 1h12: ponto máximo, com 93% da Lua na sombra da Terra;
  • 2h51: término da fase parcial;
  • 4h01: fim da fase penumbral e do eclipse.

Fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil

O eclipse lunar poderá ser observado nas cinco regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A possibilidade de acompanhar o fenômeno, porém, dependerá das condições do tempo em cada localidade.

A presença de nuvens, chuva ou outras condições meteorológicas que reduzam a visibilidade do céu pode dificultar ou impedir a observação da Lua durante o período do eclipse.

Locais com menor incidência de iluminação urbana também podem facilitar a observação do céu, devido à redução da poluição luminosa, termo usado para descrever o excesso de luz artificial que interfere na visualização de objetos celestes.

Acompanhe tudo sobre:EclipsesCuriosidades
Próximo

Mais de Ciência

Novo efeito do Ozempic: estudo encontra relação com menos crises de asma

Fumar para socializar? Estudo mostra que hábito traz mais solidão

Existe uma fórmula para o amor? Matemática tenta explicar por que casais duram mais

Dentes antigos revelam que humanos já usavam drogas há 25 mil anos

Mais na Exame

Inteligência Artificial

A corrida pela IA pode encarecer seu próximo smartphone. Entenda por quê

Pop

Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste domingo, 13 de setembro

Ciência

Novo efeito do Ozempic: estudo encontra relação com menos crises de asma

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD