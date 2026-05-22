Guardiola vira alvo de seleções após anunciar saída do Manchester City

Pep Guardiola: treinador deve tirar ano sabático após deixar o Manchester City ((Foto: Joan Cros/Corbis via Getty Images)/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 22 de maio de 2026 às 10h36.
Pep Guardiola já está chamando a atenção do mercado de passes após anunciar sua saída do Manchester City. O treinador informou que se despede do clube inglês no próximo domingo, após o fim da Premier League.
Segundo o Sport, da Espanha, ao menos três seleções estão interessadas no treinador: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Marrocos.
De acordo com a informação, as equipes do Oriente Médio já teriam iniciado os contatos com os representantes do treinador. Os sauditas, inclusive, teriam ofertado algo em torno de 80 a 90 milhões de euros (R$465 a 523 milhões) por temporada. O valor inclui salário e bônus.
Guardiola é visto como o nome ideal para esses países que buscam ter um salto técnico nos próximos anos. Por outro lado, o treinador já deixou claro algumas vezes que gostaria de treinar seleções.
Além das seleções, alguns clubes também estariam de olho no técnico. Segundo o jornal saudita "MidanAlYaum", o Al Nassr, da Arábia Saudita, fez uma proposta de 150 milhões de dólares (R$752,8 milhões) para o espanhol substituir Jorge Jesus, que deixou o clube logo após o título saudita.
Apesar da procura, Guardiola não deve fechar com nenhum clube ou seleção no momento. O treinador deixou clara a necessidade de tirar um ano sabático para descansar.