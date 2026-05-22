Guardiola vira alvo de seleções após anunciar saída do Manchester City

Pep Guardiola já está chamando a atenção do mercado de passes após anunciar sua saída do Manchester City. O treinador informou que se despede do clube inglês no próximo domingo, após o fim da Premier League.

Segundo o Sport, da Espanha, ao menos três seleções estão interessadas no treinador: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Marrocos.

De acordo com a informação, as equipes do Oriente Médio já teriam iniciado os contatos com os representantes do treinador. Os sauditas, inclusive, teriam ofertado algo em torno de 80 a 90 milhões de euros (R$465 a 523 milhões) por temporada. O valor inclui salário e bônus.