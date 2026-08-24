Bola usada por Maradona no gol da ‘Mão de Deus’ é vendida por R$ 17,5 milhões

A bola que entrou para a história do futebol ao participar de um dos gols mais controversos de Diego Maradona foi vendida novamente. O objeto utilizado no duelo entre Argentina e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, acabou arrematado por 2,5 milhões de libras, aproximadamente R$ 17,5 milhões, em leilão realizado pela Heritage Auctions, nos Estados Unidos, no último sábado.

O valor final, equivalente a cerca de US$ 3,3 milhões, ficou abaixo da estimativa inicial. Antes do evento, a expectativa era de que a peça pudesse alcançar aproximadamente US$ 10 milhões, ou £ 7,3 milhões. Ainda assim, a negociação colocou novamente um dos objetos mais emblemáticos da história das Copas no centro das atenções.

A bola que participou de um dos gols mais famosos das Copas

Fabricada pela Adidas, a Azteca foi a bola utilizada durante a partida em que Maradona protagonizou dois momentos inesquecíveis. No primeiro deles, o então camisa 10 argentino abriu o placar de maneira irregular, ao tocar a bola com a mão por cima do goleiro Peter Shilton.

O lance não foi percebido pela arbitragem, e o gol acabou validado. Anos depois, a jogada continuaria sendo lembrada pelo nome dado pelo próprio Maradona. Ao explicar o que havia acontecido, o argentino afirmou que o gol tinha sido marcado “um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus”.

A expressão acabou se tornando uma das marcas registradas da carreira do jogador e passou a identificar o gol que ajudou a transformar aquela bola em uma peça histórica.

Árbitro guardou a bola durante décadas

Após a partida disputada no México, a bola permaneceu sob a posse do árbitro tunisiano Ali Bin Nasser, responsável pela arbitragem daquele confronto. O objeto ficou guardado por ele durante mais de 30 anos, até voltar a despertar o interesse do mercado de colecionadores.

A procedência da peça foi reforçada em 2023, quando Bin Nasser assinou uma carta na qual declarou que aquela era a bola utilizada na partida entre Argentina e Inglaterra. Posteriormente, uma autenticação independente também confirmou a identificação do objeto.

Antes do leilão deste ano, Mike Provenzale, especialista da Heritage Auctions, ressaltou o peso histórico da peça no futebol mundial.

“É um item realmente único. Pode-se dizer que é o item de futebol mais importante que existe”, declarou à Reuters.

Peça já havia sido negociada em 2022

O leilão de 2026 não foi a primeira vez que a bola foi colocada à venda. Em 2022, Ali Bin Nasser negociou o objeto por US$ 2,37 milhões, valor que correspondia a aproximadamente £ 1,74 milhão na época.

A história da bola no mercado, porém, não terminou ali. No ano seguinte, o novo proprietário tentou novamente vendê-la em um leilão, mas a negociação não foi concluída. Os interessados não chegaram ao valor mínimo definido para a peça.

Três anos depois, o objeto retornou ao mercado e finalmente encontrou um comprador. Desta vez, o lance vencedor chegou a US$ 3,3 milhões, ou £ 2,5 milhões.

O outro gol histórico de Maradona

A importância da bola não está ligada apenas à “Mão de Deus”. Naquela mesma partida, Maradona marcou o que posteriormente seria considerado um dos gols mais espetaculares da história das Copas.

Pouco depois de abrir o placar, o argentino recebeu a bola ainda em seu próprio campo e iniciou uma arrancada que terminou dentro da área inglesa. Durante o percurso, deixou cinco jogadores adversários para trás antes de finalizar diante de Shilton.

O gol ganhou o apelido de “Gol do Século” e ajudou a construir uma das atuações individuais mais emblemáticas da história do Mundial.

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e avançou às semifinais. A equipe comandada por Carlos Bilardo posteriormente conquistou o título, enquanto Maradona terminou a competição como o grande protagonista da campanha.

Camisa da partida também alcançou valor milionário

Outro objeto relacionado àquela partida também já se tornou uma peça valiosa para colecionadores. A camisa utilizada por Maradona no confronto contra a Inglaterra foi colocada em leilão em 2022.

Na ocasião, a peça foi vendida por £ 7,1 milhões, valor significativamente superior ao alcançado agora pela bola da “Mão de Deus”.