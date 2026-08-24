25ª rodada do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

A 25ª rodada do Brasileirão 2026 será disputada entre sábado, 29, e segunda-feira, 31, com dez jogos.

Entre os destaques estão os confrontos Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos, além do duelo entre Mirassol e Palmeiras. Os jogos terão transmissão pelo Premiere, SporTV, Globo, Record, GE TV, Cazé TV e Amazon Prime. Veja abaixo os horários e onde assistir a cada partida.

Jogos de sábado, 29 de agosto

A rodada começa às 18h30, com Atlético Mineiro x Vitória, na Arena MRV. Às 20h, São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam no Morumbi.

A programação de sábado termina às 21h20, quando Vasco e Cruzeiro entram em campo em São Januário.

Jogos de domingo, 30 de agosto

O domingo começa às 11h, com Athletico Paranaense x Fluminense, na Arena da Baixada. Às 16h, acontecem dois jogos simultâneos: Flamengo x Botafogo, no Maracanã, e Corinthians x Santos, na Neo Química Arena.

Na sequência, às 18h30, Mirassol x Palmeiras e Grêmio x Chapecoense entram em campo. Bahia e Internacional encerram a programação do domingo às 19h30, na Arena Fonte Nova.

Jogo de segunda-feira, 31 de agosto

A 25ª rodada termina na segunda-feira, às 20h, com o confronto entre Remo e Coritiba, no Mangueirão.

Onde assistir à 25ª rodada

Os jogos terão transmissão dividida entre Premiere, SporTV, Globo, Record, GE TV, Cazé TV e Amazon Prime, conforme a partida.

Jogos da 25ª rodada do Brasileirão 2026

Sábado (29/08)

Atlético Mineiro x Vitória | 18h30 | Premiere

São Paulo x Red Bull Bragantino | 20h | Premiere e SporTV

Vasco x Cruzeiro | 21h20 | Premiere, Record, YouTube e Cazé TV

Domingo (30/08)

Athletico Paranaense x Fluminense | 11h | Premiere

Flamengo x Botafogo | 16h | GE TV, Globo e Premiere

Corinthians x Santos | 16h | Globo e Premiere

Mirassol x Palmeiras | 18h30 | Amazon Prime

Grêmio x Chapecoense | 18h30 | Premiere e SporTV

Bahia x Internacional | 19h30 | Globo e Premiere

Segunda-feira (31/08)