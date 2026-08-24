25ª rodada do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

25ª rodada do Brasileirão: jogos terão transmissão pelo Premiere, SporTV, Globo, Record, GE TV, Cazé TV e Amazon Prime (Esportes/Exame)
Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 07h20.
A 25ª rodada do Brasileirão 2026 será disputada entre sábado, 29, e segunda-feira, 31, com dez jogos.
Entre os destaques estão os confrontos Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos, além do duelo entre Mirassol e Palmeiras. Os jogos terão transmissão pelo Premiere, SporTV, Globo, Record, GE TV, Cazé TV e Amazon Prime. Veja abaixo os horários e onde assistir a cada partida.
A rodada começa às 18h30, com Atlético Mineiro x Vitória, na Arena MRV. Às 20h, São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam no Morumbi.
A programação de sábado termina às 21h20, quando Vasco e Cruzeiro entram em campo em São Januário.
O domingo começa às 11h, com Athletico Paranaense x Fluminense, na Arena da Baixada. Às 16h, acontecem dois jogos simultâneos: Flamengo x Botafogo, no Maracanã, e Corinthians x Santos, na Neo Química Arena.
Na sequência, às 18h30, Mirassol x Palmeiras e Grêmio x Chapecoense entram em campo. Bahia e Internacional encerram a programação do domingo às 19h30, na Arena Fonte Nova.
A 25ª rodada termina na segunda-feira, às 20h, com o confronto entre Remo e Coritiba, no Mangueirão.
Os jogos terão transmissão dividida entre Premiere, SporTV, Globo, Record, GE TV, Cazé TV e Amazon Prime, conforme a partida.