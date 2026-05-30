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Que time tem mais títulos na Champions League? Veja o ranking dos maiores campeões

Real Madrid lidera com ampla vantagem a lista de vencedores da competição; final entre PSG e Arsenal pode mexer na história do torneio neste sábado, 30

Champions League: Real Madrid é o maior campeão do torneio (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Champions League: Real Madrid é o maior campeão do torneio (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06h34.

A Champions League reúne os principais clubes do futebol europeu e carrega uma das disputas mais prestigiadas do esporte mundial. Quando o assunto é tradição no torneio, um clube aparece isolado no topo da lista: o Real Madrid.

O gigante espanhol é o maior campeão da história da Champions League, com 15 títulos conquistados, marca que nenhum outro time conseguiu sequer chegou perto.

A relação do Real Madrid com a competição é histórica. O clube venceu as cinco primeiras edições da antiga Copa dos Campeões da Europa, entre 1956 e 1960, e também construiu uma era dominante no futebol moderno, incluindo o tricampeonato consecutivo entre 2016 e 2018.

Atrás dos espanhóis aparece o Milan, da Itália, com sete taças. Bayern de Munique e Liverpool dividem a terceira posição, ambos com seis conquistas, enquanto o Barcelona fecha o top-5 com cinco títulos.

Ranking dos maiores campeões da Champions League

Real Madrid – 15 títulos
Milan – 7 títulos
Bayern de Munique – 6 títulos
Liverpool – 6 títulos
Barcelona – 5 títulos
Ajax – 4 títulos
Inter de Milão – 3 títulos
Manchester United – 3 títulos

Além do domínio no número de troféus, o Real Madrid também é frequentemente apontado como o clube mais associado à “mística” da Champions, acumulando viradas, finais memoráveis e campanhas marcantes ao longo de diferentes gerações.

Novo capítulo será escrito

A história da Champions ganhará mais um capítulo neste sábado, 30 de maio, com a final entre PSG e Arsenal, em Budapeste. Atual campeão europeu, o clube francês tenta defender a taça e seguir escalando posições entre os vencedores do torneio, enquanto os ingleses buscam um feito inédito: conquistar a primeira Champions League de sua história.

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