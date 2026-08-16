Esporte
Fase de grupos copa 2026

Arsenal atropela Manchester City por 3 a 0 e conquista Supercopa da Inglaterra

Calafiori marcou aos 23 segundos, e Havertz e Ødegaard completaram a vitória em Cardiff

(Glyn Kirk/AFP)

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Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13h30.

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O Arsenal conquistou a Supercopa da Inglaterra ao vencer o Manchester City por 3 a 0 neste domingo, 16, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

Riccardo Calafiori abriu o placar com apenas 23 segundos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Kai Havertz ampliou aos 28 minutos.

O capitão Martin Ødegaard marcou o terceiro aos três minutos da etapa final e confirmou o título. Contratado para a nova temporada, Christos Tzolis deu as assistências para os gols de Havertz e Ødegaard.

Campeão da última edição da Premier League, o Arsenal começou a temporada 2026/27 com uma atuação dominante. O resultado também marcou a primeira partida oficial de Enzo Maresca no comando do Manchester City.

Brasileiros no Arsenal

O Arsenal teve dois brasileiros entre os titulares na conquista: Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Contratado do Newcastle para a temporada, Bruno começou no meio-campo e foi substituído por Declan Rice depois do intervalo.

Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, por sua vez, não foram relacionados para a decisão.

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