Arsenal atropela Manchester City por 3 a 0 e conquista Supercopa da Inglaterra

O Arsenal conquistou a Supercopa da Inglaterra ao vencer o Manchester City por 3 a 0 neste domingo, 16, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

Riccardo Calafiori abriu o placar com apenas 23 segundos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Kai Havertz ampliou aos 28 minutos.

O capitão Martin Ødegaard marcou o terceiro aos três minutos da etapa final e confirmou o título. Contratado para a nova temporada, Christos Tzolis deu as assistências para os gols de Havertz e Ødegaard.

Campeão da última edição da Premier League, o Arsenal começou a temporada 2026/27 com uma atuação dominante. O resultado também marcou a primeira partida oficial de Enzo Maresca no comando do Manchester City.

Brasileiros no Arsenal

O Arsenal teve dois brasileiros entre os titulares na conquista: Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Contratado do Newcastle para a temporada, Bruno começou no meio-campo e foi substituído por Declan Rice depois do intervalo.

Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, por sua vez, não foram relacionados para a decisão.