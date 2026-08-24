Esporte
Fase de grupos copa 2026

Resultados do Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada após a 24ª rodada

Palmeiras abre seis pontos na liderança, e Chapecoense segue na lanterna; rodada termina nesta segunda-feira com Botafogo x Athletico-PR

Flaco López, do Palmeiras, disputa bola com jogador do Vasco: equipes se enfrentaram na 24ª rodada do Brasileirão (Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López, do Palmeiras, disputa bola com jogador do Vasco: equipes se enfrentaram na 24ª rodada do Brasileirão (Cesar Greco/Palmeiras)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 06h57.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 07h06.

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O Palmeiras encerrou a 24ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, seguido pelo Flamengo, com 45, e pelo Athletico Paranaense, com 44.

O Athletico venceu o Botafogo por 3 a 2 na segunda-feira, 24, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida encerrou a rodada e manteve o time paranaense na terceira colocação. O Botafogo aparece em 11º lugar, com 30 pontos.

Na outra ponta da tabela, a Chapecoense venceu o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, 23, mas ainda segue na lanterna, com 14 pontos.

Resultados da 24ª rodada do Brasileirão

  • Fluminense 2 x 1 Remo
  • Internacional 0 x 0 Atlético Mineiro
  • Cruzeiro 2 x 1 Flamengo
  • Palmeiras 4 x 1 Vasco da Gama
  • Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio
  • Vitória 0 x 2 Bahia
  • Chapecoense 1 x 0 São Paulo
  • Santos 1 x 1 Mirassol
  • Coritiba 2 x 1 Corinthians
  • Botafogo 2 x 3 Athletico Paranaense

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026

Pos.ClassificaçãoPTSJVEDGPGCSGCACV%RecentesPróx.
1Palmeiras5124156344202450470E D VMirassol
2Flamengo4523136445212447665V V DMirassol
3Athletico Paranaense4424135634221253261V E VFluminense
4Fluminense412411853629769356E V VAthletico Paranaense
5Cruzeiro392411673433162454V V VVasco da Gama Saf
6Bahia372491053428660351E E VInternacional
7Red Bull Bragantino352310582823565450D E VSão Paulo
8Coritiba SAF34249783031−143947V E VRemo
9Atlético Mineiro33239683027339447E V EVitória
10Corinthians32248882624265744V D DSantos FC
11Botafogo30238693737072543E D DFlamengo
12Vitória292485112335−1258340D V DAtlético Mineiro
13São Paulo272376102727052339D E DRed Bull Bragantino
14Santos FC26236893336−364837D V ECorinthians
15Grêmio252367102431−758836V D DChapecoense
16Internacional252451092428−461334E E EBahia
17Mirassol242366112636−1061734D D EFlamengo
18Remo232458112839−1147531E E DCoritiba SAF
19Vasco da Gama222357112438−1448331E D DCruzeiro
20Chapecoense142328132446−2249420D E VGrêmio

Legenda: PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento; Recentes: desempenho nos últimos jogos; Próx.: próximo adversário.

Fonte: CBF

Agenda de jogos da 25ª rodada do Brasileirão

  • Atlético Mineiro x Vitória — 29/08/2026, às 18h30
  • São Paulo x Red Bull Bragantino — 29/08/2026, às 20h
  • Vasco x Cruzeiro — 29/08/2026, às 21h20
  • Athletico Paranaense x Fluminense — 30/08/2026, às 11h
  • Flamengo x Botafogo — 30/08/2026, às 16h
  • Corinthians x Santos — 30/08/2026, às 16h
  • Mirassol x Palmeiras — 30/08/2026, às 18h30
  • Grêmio x Chapecoense — 30/08/2026, às 18h30
  • Bahia x Internacional — 30/08/2026, às 19h30
  • Remo x Coritiba — 31/08/2026, às 20h
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