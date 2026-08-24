Resultados do Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada após a 24ª rodada

O Palmeiras encerrou a 24ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, seguido pelo Flamengo, com 45, e pelo Athletico Paranaense, com 44.

O Athletico venceu o Botafogo por 3 a 2 na segunda-feira, 24, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida encerrou a rodada e manteve o time paranaense na terceira colocação. O Botafogo aparece em 11º lugar, com 30 pontos.

Na outra ponta da tabela, a Chapecoense venceu o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, 23, mas ainda segue na lanterna, com 14 pontos.

Resultados da 24ª rodada do Brasileirão

Fluminense 2 x 1 Remo

Internacional 0 x 0 Atlético Mineiro

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo

Palmeiras 4 x 1 Vasco da Gama

Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio

Vitória 0 x 2 Bahia

Chapecoense 1 x 0 São Paulo

Santos 1 x 1 Mirassol

Coritiba 2 x 1 Corinthians

Botafogo 2 x 3 Athletico Paranaense

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026

Pos. Classificação PTS J V E D GP GC SG CA CV % Recentes Próx. 1 Palmeiras 51 24 15 6 3 44 20 24 50 4 70 E D V Mirassol 2 Flamengo 45 23 13 6 4 45 21 24 47 6 65 V V D Mirassol 3 Athletico Paranaense 44 24 13 5 6 34 22 12 53 2 61 V E V Fluminense 4 Fluminense 41 24 11 8 5 36 29 7 69 3 56 E V V Athletico Paranaense 5 Cruzeiro 39 24 11 6 7 34 33 1 62 4 54 V V V Vasco da Gama Saf 6 Bahia 37 24 9 10 5 34 28 6 60 3 51 E E V Internacional 7 Red Bull Bragantino 35 23 10 5 8 28 23 5 65 4 50 D E V São Paulo 8 Coritiba SAF 34 24 9 7 8 30 31 −1 43 9 47 V E V Remo 9 Atlético Mineiro 33 23 9 6 8 30 27 3 39 4 47 E V E Vitória 10 Corinthians 32 24 8 8 8 26 24 2 65 7 44 V D D Santos FC 11 Botafogo 30 23 8 6 9 37 37 0 72 5 43 E D D Flamengo 12 Vitória 29 24 8 5 11 23 35 −12 58 3 40 D V D Atlético Mineiro 13 São Paulo 27 23 7 6 10 27 27 0 52 3 39 D E D Red Bull Bragantino 14 Santos FC 26 23 6 8 9 33 36 −3 64 8 37 D V E Corinthians 15 Grêmio 25 23 6 7 10 24 31 −7 58 8 36 V D D Chapecoense 16 Internacional 25 24 5 10 9 24 28 −4 61 3 34 E E E Bahia 17 Mirassol 24 23 6 6 11 26 36 −10 61 7 34 D D E Flamengo 18 Remo 23 24 5 8 11 28 39 −11 47 5 31 E E D Coritiba SAF 19 Vasco da Gama 22 23 5 7 11 24 38 −14 48 3 31 E D D Cruzeiro 20 Chapecoense 14 23 2 8 13 24 46 −22 49 4 20 D E V Grêmio

Legenda: PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento; Recentes: desempenho nos últimos jogos; Próx.: próximo adversário.

Fonte: CBF

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