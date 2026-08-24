Resultados do Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada após a 24ª rodada

Flaco López, do Palmeiras, disputa bola com jogador do Vasco: equipes se enfrentaram na 24ª rodada do Brasileirão (Cesar Greco/Palmeiras)
Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 06h57.
Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 07h06.
O Palmeiras encerrou a 24ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, seguido pelo Flamengo, com 45, e pelo Athletico Paranaense, com 44.
O Athletico venceu o Botafogo por 3 a 2 na segunda-feira, 24, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida encerrou a rodada e manteve o time paranaense na terceira colocação. O Botafogo aparece em 11º lugar, com 30 pontos.
Na outra ponta da tabela, a Chapecoense venceu o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, 23, mas ainda segue na lanterna, com 14 pontos.
|Pos.
|Classificação
|PTS
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CA
|CV
|%
|Recentes
|Próx.
|1
|Palmeiras
|51
|24
|15
|6
|3
|44
|20
|24
|50
|4
|70
|E D V
|Mirassol
|2
|Flamengo
|45
|23
|13
|6
|4
|45
|21
|24
|47
|6
|65
|V V D
|Mirassol
|3
|Athletico Paranaense
|44
|24
|13
|5
|6
|34
|22
|12
|53
|2
|61
|V E V
|Fluminense
|4
|Fluminense
|41
|24
|11
|8
|5
|36
|29
|7
|69
|3
|56
|E V V
|Athletico Paranaense
|5
|Cruzeiro
|39
|24
|11
|6
|7
|34
|33
|1
|62
|4
|54
|V V V
|Vasco da Gama Saf
|6
|Bahia
|37
|24
|9
|10
|5
|34
|28
|6
|60
|3
|51
|E E V
|Internacional
|7
|Red Bull Bragantino
|35
|23
|10
|5
|8
|28
|23
|5
|65
|4
|50
|D E V
|São Paulo
|8
|Coritiba SAF
|34
|24
|9
|7
|8
|30
|31
|−1
|43
|9
|47
|V E V
|Remo
|9
|Atlético Mineiro
|33
|23
|9
|6
|8
|30
|27
|3
|39
|4
|47
|E V E
|Vitória
|10
|Corinthians
|32
|24
|8
|8
|8
|26
|24
|2
|65
|7
|44
|V D D
|Santos FC
|11
|Botafogo
|30
|23
|8
|6
|9
|37
|37
|0
|72
|5
|43
|E D D
|Flamengo
|12
|Vitória
|29
|24
|8
|5
|11
|23
|35
|−12
|58
|3
|40
|D V D
|Atlético Mineiro
|13
|São Paulo
|27
|23
|7
|6
|10
|27
|27
|0
|52
|3
|39
|D E D
|Red Bull Bragantino
|14
|Santos FC
|26
|23
|6
|8
|9
|33
|36
|−3
|64
|8
|37
|D V E
|Corinthians
|15
|Grêmio
|25
|23
|6
|7
|10
|24
|31
|−7
|58
|8
|36
|V D D
|Chapecoense
|16
|Internacional
|25
|24
|5
|10
|9
|24
|28
|−4
|61
|3
|34
|E E E
|Bahia
|17
|Mirassol
|24
|23
|6
|6
|11
|26
|36
|−10
|61
|7
|34
|D D E
|Flamengo
|18
|Remo
|23
|24
|5
|8
|11
|28
|39
|−11
|47
|5
|31
|E E D
|Coritiba SAF
|19
|Vasco da Gama
|22
|23
|5
|7
|11
|24
|38
|−14
|48
|3
|31
|E D D
|Cruzeiro
|20
|Chapecoense
|14
|23
|2
|8
|13
|24
|46
|−22
|49
|4
|20
|D E V
|Grêmio
Legenda: PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento; Recentes: desempenho nos últimos jogos; Próx.: próximo adversário.
Fonte: CBF