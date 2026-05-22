Pep Guardiola confirma saída do Manchester City após 10 anos no clube

O técnico espanhol Pep Guardiola confirmou que deixará o comando do Manchester City ao fim da atual temporada, encerrando um ciclo de dez anos no clube inglês.

A despedida acontecerá neste domingo, 24, após a partida contra o Aston Villa, pela última rodada da Premier League. Guardiola ainda tinha um ano de contrato com o City.

“Não me perguntem os motivos da minha saída. Não há um motivo, mas, no fundo, eu sei que é a minha hora. Nada é eterno. Se fosse, eu estaria aqui”, afirmou o treinador.

Segundo o jornal britânico The Guardian e a BBC Sport, Guardiola comunicou sua decisão ao elenco na última segunda-feira, 18. O clube já negocia a chegada de Enzo Maresca, ex-técnico do Chelsea e antigo auxiliar de Guardiola no City na temporada 2022-23.

Maresca, de 46 anos, teria chegado a um acordo de três anos com o Manchester City. O treinador está sem clube desde janeiro de 2026, quando deixou o Chelsea após problemas com a diretoria.

A trajetória de Guardiola no City

A saída de Guardiola encerra uma das eras mais vitoriosas da história do Manchester City. Em dez temporadas, o treinador conquistou 17 títulos de grande porte, incluindo seis troféus da Premier League. No período, também levou o clube ao título da Champions League.

Na atual temporada, Guardiola conquistou a Copa da Liga Inglesa e a FA Cup. A equipe, porém, perdeu a disputa da Premier League para o Arsenal após empate em 1 a 1 com o Bournemouth.

Em sua despedida, Guardiola também falou sobre a relação construída com a cidade de Manchester. “Esta é uma cidade construída pelo trabalho. Eu aprendi a entender isso, e meus times também. Nós trabalhamos, sofremos, lutamos e fizemos as coisas do nosso jeito”, disse.

Após deixar o comando técnico, Guardiola seguirá ligado ao City Football Group como embaixador global, em função que incluirá aconselhamento técnico e participação em projetos estratégicos do grupo.