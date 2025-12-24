Esporte

Técnicos do Palmeiras e Flamengo estão entre os 10 melhores mundo

Luis Enrique lidera o ranking da IFFHS após temporada com seis títulos pelo PSG

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 24 de dezembro de 2025

Os técnicos brasileiros Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, aparecem entre os 10 melhores do mundo, segundo ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

A lista é liderada por Luis Enrique, atual treinador do Paris Saint-Germain (PSG), pela segunda vez. O espanhol ficou em primeiro após conquistar seis títulos na temporada, incluindo a Copa Intercontinental, vencida recentemente contra o Flamengo.

Abel terminou na nona colocação, mesma posição ocupada em 2022. Na temporada avaliada, o treinador não conquistou títulos, mas soma dez taças pelo Palmeiras desde sua chegada. Ele divide o posto de técnico mais vencedor da história do clube com Oswaldo Brandão.

Já Filipe aparece em décimo lugar, empatado com Krunoslav Jurcic, do Pyramids. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, o atleta é o único brasileiro no ranking. Ele tem 14 meses como treinador profissional e já conquistou cinco títulos no comando do Flamengo.

Ranking dos 10 melhores técnicos do mundo

  • Luis Enrique – Paris Saint-Germain
  • Enzo Maresca – Chelsea
  • Hansi Flick – Barcelona
  • Vincent Kompany – Bayern München
  • Mikel Arteta – Arsenal
  • Antonio Conte – Napoli
  • Simone Inzaghi – Inter de Milão / Al Hilal
  • Xabi Alonso – Bayer Leverkusen / Real Madrid
  • Abel Ferreira – Palmeiras
  • Krunoslav Jurcic – Pyramids ; Filipe Luís – Flamengo

Para a avaliação, a entidade levou em consideração os resultados em competições nacionais, continentais e internacionais. A pontuação também leva em conta o nível dos torneios disputados por cada equipe. O prêmio é simbólico e não envolve votação popular.

