Lamine Yamal completou 19 anos e sonha com um presente: eliminar a França nesta semifinal

Lamine Yamal: jovem atacante vive um dos dias mais importantes da carreira enquanto busca levar a Espanha à final do Mundial (ETIENNE LAURENT / AFP)
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Publicado em 14 de julho de 2026 às 13h14.
Poucos jogadores chegam ao aniversário de 19 anos com uma semifinal de Copa do Mundo pela frente. Lamine Yamal vive esse cenário cercado por expectativa, mas demonstra tranquilidade. O atacante da Espanha garantiu que entra em campo contra a França, nesta terça-feira, 14, com a mesma leveza que o transformou em um dos maiores talentos do futebol mundial.
Durante a entrevista coletiva, realizada na segunda-feira, 13, Yamal deixou claro como encara o momento mais importante da carreira. Questionado sobre a responsabilidade de liderar a Espanha, respondeu que não sente pressão e acredita que a partida tem tudo para ser especial.
“Há coisas muito mais difíceis na vida do que uma partida de futebol”, disse ele durante a entrevista. “É um jogo, eu sei do que sou capaz e não estou preocupado com nada.”
O camisa 19 também afirmou que seu foco está totalmente na classificação para a final. Prêmios individuais ou atuações históricas ficam em segundo plano diante da oportunidade de colocar a seleção espanhola na decisão da Copa do Mundo.
"Não estou preocupado em marcar, o que importa é ganhar, mas espero que um gol saia amanhã e seja um grande dia. O que eu quero de presente é uma vitória", refletiu o atacante.
A segunda-feira começou com treinamento e seguiu em clima de celebração na concentração espanhola. Yamal comemorou o aniversário ao lado dos companheiros (e do também aniversariante, o atacante Víctor Muñoz) e manteve o ambiente descontraído antes do confronto decisivo.
O técnico Luis de la Fuente reforçou esse espírito ao pedir que o jovem aproveite o momento. Para o treinador, a evolução do atacante ainda está longe do limite, mesmo depois de conquistar a Eurocopa em 2024 e assumir protagonismo com a seleção.
"O grande dia do Lamine ainda está por vir nesta Copa do Mundo. Espero que seja amanhã e, se não, na final.", reforçou o treinador.
O confronto também traz recordações positivas para Yamal. O atacante marcou contra a França nos últimos dois confrontos (quando tinha 16 e 17 anos) e construiu um retrospecto favorável diante da equipe de Kylian Mbappé, alimentando a confiança espanhola antes da semifinal.
Na atual Copa do Mundo, seus números ainda estão abaixo da expectativa criada ao redor de seu talento — o atacante tem apenas um gol na competição, marcando na goleada de 4 a 0 na Arábia Saudita pela fase de grupos —, mas sua influência no funcionamento da equipe segue reconhecida por comissão técnica e companheiros.
“É especial marcar em jogos como este e, claro, aceito o desafio. Vocês dizem que não estou no meu melhor nível, então não precisam esperar nada de mim para este jogo. Mas espero que seja um dia especial.”, rebateu o atleta.
Outro momento da entrevista chamou atenção quando Yamal respondeu a comentários sobre imigração feitos pelo ex-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy. Em uma coluna publicada antes da semifinal no jornal El Debate, Rajoy afirmou que a seleção francesa era "de altíssimo nível, mas sem franceses", em referência à origem familiar de vários jogadores da equipe. A declaração provocou críticas de autoridades da Espanha e da França, que a classificaram como xenófoba e racista.
O atacante destacou que o futebol reúne pessoas de diferentes origens e representa um ambiente de convivência e inclusão, reforçando uma postura de maturidade fora das quatro linhas. "Se o futebol serve para alguma coisa, é para a integração. Ainda mais com a Espanha e a França, que são exemplos. É para isso que o futebol serve; não para falar sobre comentários desse tipo".
A semifinal entre Espanha e França coloca um dos maiores talentos da nova geração diante do palco mais importante do futebol. Para Lamine Yamal, o aniversário de 19 anos pode entrar para a história como o dia em que deu mais um passo rumo ao título mundial. A partida começa às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva da CazéTV.
O vencedor desse confronto garantirá uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília).