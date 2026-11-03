Estreia de Rafael Câmara impulsiona nova corrida por patrocínios na Fórmula 1

Anunciado em outubro como piloto da Haas para a temporada de 2027, Câmara teve sua promoção acelerada após a saída conturbada de Esteban Ocon da equipe norte-americana. O brasileiro também está confirmado para disputar o GP de Las Vegas, em novembro.

A participação nas duas últimas etapas da temporada, no Catar e em Abu Dhabi, ainda depende da disputa do título da Fórmula 2. Atual líder do campeonato de acesso, o piloto precisa conciliar os compromissos da principal categoria de base do automobilismo com as oportunidades na Fórmula 1.

A chegada de Rafael Câmara devolve ao país uma situação que não era vista desde 2016, quando Felipe Massa corria pela Williams e Felipe Nasr defendia a Sauber. Desde então, o Brasil atravessou um longo período sem representantes fixos no grid, reduzindo sua participação comercial e esportiva na principal categoria do automobilismo mundial.

O que os especialistas pensam

Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, o impacto da novidade vai muito além dos resultados dentro das pistas.

"Desde 2016, com Felipe Massa e Felipe Nasr, o Brasil não tinha dois pilotos titulares no grid da Fórmula 1. Rafael Câmara chega com uma trajetória de destaque nas categorias de base e representa mais do que uma promessa esportiva. O fandom brasileiro é historicamente movido por ídolos, e a presença de dois pilotos nacionais cria novas razões para acompanhar, torcer e consumir a categoria. Mesmo que a Haas não dispute títulos, isso não diminui seu potencial de mobilização. Afinal, a relevância comercial de um esporte não depende apenas de quem vence, mas também de quem faz o público se importar. E, nesse aspecto, a Fórmula 1 acaba de ganhar mais um ativo valioso no Brasil", afirma.

Oportunidade para marcas brasileiras

A volta de dois pilotos brasileiros ao grid também representa uma nova janela de oportunidades para patrocinadores e empresas interessadas em ampliar visibilidade internacional.

Segundo Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, a presença simultânea de Bortoleto e Câmara amplia as possibilidades de ativação de marcas ao longo da temporada.

"Dois pilotos criam mais histórias para acompanhar ao longo da temporada e novas oportunidades de campanhas, conteúdo, relacionamento com clientes e experiências nos autódromos. Isso pode atrair empresas de diferentes portes, porque existem possibilidades de investimento tanto na imagem dos atletas quanto nas equipes e em ações voltadas ao torcedor."

A Fórmula 1 vive um momento de forte crescimento global em audiência, impulsionado por novas plataformas de conteúdo, expansão digital e aumento do interesse entre os jovens. Nesse cenário, pilotos nacionais funcionam como importantes pontes entre as equipes e os mercados locais, aumentando o engajamento de torcedores e o interesse de patrocinadores.

Efeito Bortoleto ajuda a explicar potencial comercial

O mercado já teve uma prévia desse movimento com a ascensão de Gabriel Bortoleto. Desde sua chegada à Fórmula 1, o brasileiro passou a atrair patrocinadores de peso e ajudou a aumentar a presença de marcas nacionais em um ambiente tradicionalmente dominado por multinacionais.

O apelo comercial do piloto contribuiu para fortalecer o posicionamento de empresas brasileiras e latino-americanas dentro de um dos campeonatos esportivos mais assistidos do planeta.

Para Joaquim Lo Prete, Country Manager da ABSOLUT Sport no Brasil, a chegada de mais um brasileiro amplia ainda mais o alcance desse movimento.

"A presença de dois pilotos brasileiros pode representar mais um passo no crescimento da modalidade no país. A novidade tem potencial para ampliar o interesse do público que acompanha a F1 e, ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades para marcas e negócios ligados direta ou indiretamente ao automobilismo, que podem se beneficiar da maior representatividade do Brasil na categoria."

Impacto vai além das equipes

Especialistas avaliam que o retorno de uma dupla brasileira beneficia não apenas os pilotos, mas todo o ecossistema de negócios ligado à Fórmula 1.

Segundo Toninho Cecílio, sócio-fundador da AdSports, o momento representa uma reativação do mercado nacional dentro da categoria.

"O retorno definitivo do Brasil ao grid da Fórmula 1 com Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara não é apenas um marco esportivo, mas o início de uma nova era que reativa o mercado nacional e reposiciona as marcas brasileiras na vitrine mais valiosa do esporte mundial. É uma oportunidade não apenas para eventuais parceiros dos dois pilotos, mas para todo o ecossistema que envolve os negócios da F1, incluindo o Grande Prêmio de São Paulo."

Além dos contratos com equipes, pilotos de Fórmula 1 costumam ampliar significativamente seus ganhos por meio de parcerias comerciais. Especialistas do mercado estimam que acordos de patrocínio possam igualar ou até superar os salários fixos pagos pelas escuderias, especialmente em mercados relevantes como o brasileiro.

Câmara estreia com expectativa elevada

A oportunidade em Interlagos chega após uma série de testes positivos realizados por Rafael Câmara com a Haas. O brasileiro já havia pilotado carros da equipe em atividades privadas e ganhou força internamente ao demonstrar desempenho competitivo diante de outros candidatos à vaga.

Agora, a estreia diante da torcida brasileira tem potencial para acelerar ainda mais sua exposição e transformar o jovem piloto em um dos principais ativos do esporte nacional nos próximos anos.

Apesar do otimismo, Fábio Wolff pondera que o aumento de pilotos brasileiros não gera automaticamente mais patrocínios.