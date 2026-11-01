Polêmica com Mbappé leva TV chinesa a suspender transmissão de jogo do Real Madrid

A polêmica envolvendo Kylian Mbappé e uma declaração sobre o ex-líder chinês Mao Tsé-Tung chegou às transmissões do futebol espanhol. A CCTV, televisão pública da China, deixou de exibir neste domingo, 1º, a partida entre Racing Santander e Real Madrid, pela 11ª rodada de LaLiga.

O confronto estava marcado para as 12h15, no horário de Brasília, mas ficou fora dos dois canais esportivos da emissora, segundo a AFP. A decisão cumpre o anúncio de suspensão das transmissões do campeonato após a repercussão das falas do atacante francês.

Até o momento, nenhuma outra partida da rodada havia sido exibida ao vivo pela CCTV. Segundo a LaLiga, a emissora transmitia todos os jogos da competição até o episódio.

O que Mbappé disse sobre Mao Tsé-Tung?

A controvérsia começou com a divulgação de um vídeo no qual Mbappé comenta montagens que associam sua imagem à de Mao. Nos memes, o rosto do jogador aparece sobre fotografias conhecidas do ex-líder chinês.

Ao explicar a brincadeira, o atacante do Real Madrid usou a expressão “ditador chinês” para se referir à figura retratada nas imagens. A declaração provocou reação na China e afetou seus contratos comerciais no país.

Mao permanece como uma figura central na história chinesa e é apresentado oficialmente como um herói nacional. Seu período no poder também é associado por historiadores a milhões de mortes.

Atacante perdeu patrocínios na China

Na terça-feira, 27, três empresas chinesas que utilizavam o nome e a imagem de Mbappé anunciaram o encerramento de seus contratos com o jogador. As marcas atuam nos segmentos de bebidas e laticínios.

O capitão da seleção francesa apresentou um pedido de desculpas naquele mesmo dia, mas as empresas mantiveram os rompimentos.

A repercussão passou, assim, dos acordos individuais do atleta para a exibição das partidas do campeonato em que ele atua.

Streaming também deixou Real Madrid fora da programação

A ausência do jogo na China se estendeu ao Migu, um popular serviço de streaming do país. De acordo com a AFP, a plataforma também não transmitiu o confronto entre Racing Santander e Real Madrid neste domingo.

Outras partidas da 11ª rodada, incluindo a do Barcelona, foram exibidas pelo serviço.

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, disse no sábado, 31, que o clube "fez a sua parte" para deixar a polêmica para trás.