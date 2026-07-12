Esporte

Fase de grupos copa 2026

'Tem o futebol dentro dele': Rodri defende Lamine Yamal antes de Espanha x França

Rodri saiu em defesa de Lamine Yamal às vésperas da semifinal entre Espanha e França pela Copa do Mundo de 2026

Spain's forward #19 Lamine Yamal reacts during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)

Spain's forward #19 Lamine Yamal reacts during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)

Ana Dayse e com agências

Publicado em 12 de julho de 2026 às 18h34.

A Espanha enfrenta a França na terça-feira, 14, valendo vaga na final da Copa do Mundo. Yamal, que completa 19 anos na véspera da partida, soma apenas um gol no torneio e tem desempenho abaixo das expectativas.

Segundo Rodri, o atacante tenta provar seu valor em excesso durante as partidas.

"Acho que o Lamine precisa acalmar um pouco essa ansiedade de querer provar o seu valor. Ele é um jogador extremamente importante para nós, com e sem a bola", afirmou o volante do Manchester City.

O capitão espanhol destacou que, apesar da pouca idade, Yamal já demonstra maturidade, mas ainda precisa evoluir na leitura dos momentos do jogo.

"Ele tem o futebol dentro dele. É apenas uma questão de encontrar o momento certo, e esperamos que isso aconteça contra a França", disse.

Rodri também comparou a trajetória do companheiro com a própria carreira. O volante lembrou que, aos 19 anos, ainda dava os primeiros passos no futebol profissional, enquanto Yamal já disputava grandes competições como protagonista da seleção espanhola.

A equipe comandada por Luis de la Fuente busca chegar à segunda final de Copa do Mundo de sua história. A única conquista espanhola no torneio aconteceu em 2010. Caso avance, a Espanha enfrentará na decisão o vencedor de Argentina x Inglaterra.

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