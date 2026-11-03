Seedorf chama jornalistas de 'hóspedes' e rebate cobrança em coletiva do Corinthians

O técnico Clarence Seedorf, do Corinthians, protagonizou um atrito com jornalistas durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 3 de novembro. A conversa com a imprensa também contou com a participação dos atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto e ocorreu na véspera do clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Tudo começou quando um repórter pediu que Seedorf evitasse interromper as perguntas dos jornalistas. O treinador rebateu a cobrança, afirmou que os profissionais convidados pelo clube eram “hóspedes” no local e disse que não pretende falar sobre assuntos relacionados ao passado da equipe.

“Primeiro eu vou pedir para o Seedorf evitar esse tipo de interrupção. Assim como a gente respeita o trabalho de vocês, vocês podem responder da maneira que bem entenderem. A gente aqui também pergunta o que a gente bem entender, vocês não são obrigados a responder”, afirmou o jornalista.

Na sequência, Seedorf respondeu que o respeito deveria partir dos dois lados e ressaltou que o Corinthians não tinha obrigação de responder a todas as perguntas. O treinador também defendeu a possibilidade de interromper a entrevista quando considerasse necessário.

“A gente convidou vocês, tá? Então vocês são hóspedes aqui e a gente quer fazer um bom papo positivo com vocês. Se tem intenção de ficar falando do passado, a gente não quer. A gente não quer”, declarou.

O holandês acrescentou que o clube tem uma missão e que pretende proteger o ambiente de trabalho para manter o foco da equipe. O repórter, por sua vez, afirmou que os jornalistas também têm liberdade para escolher as perguntas, assim como os entrevistados podem decidir se desejam respondê-las.

Ao final da conversa, Seedorf reforçou que a relação entre o clube e a imprensa deveria ser pautada pelo respeito. O jornalista concordou, e a entrevista prosseguiu.

⚠️ Jornalista pede a Seedorf que pare de interromper as perguntas da imprensa, e técnico do Corinthians rebate: "A gente convidou vocês. Vocês são HÓSPEDES aqui. A gente não quer falar do passado." 🎥 Reprodução/Corinthians TV https://t.co/NUyaBMhUJ6 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 3, 2026

Seedorf está liberado pela CBF enquanto aguarda decisão da Conmebol

A entrevista ocorreu em meio à discussão sobre a licença de treinador do holandês. A Conmebol negou a homologação da licença UEFA Pro de Seedorf por entender que ele não comprova os 36 meses de experiência profissional exigidos pela entidade sul-americana.

O Corinthians encaminhou documentos adicionais à CBF para pedir a revisão da decisão. A entidade brasileira informou nesta terça-feira que Seedorf poderá continuar trabalhando com uma licença provisória enquanto a documentação passa por análise da Uefa e retorna à Conmebol. Com isso, o treinador está liberado para comandar a equipe no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 4 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.