Quantas Copas do Mundo a Espanha ganhou? Veja o histórico da seleção

A Espanha está entre as quatro melhores seleções da Copa do Mundo de 2026 e segue na disputa pelo segundo título de sua história. Campeã pela primeira vez em 2010, a equipe tenta repetir o feito 16 anos depois e voltar ao topo do futebol mundial.

Quantas Copas do Mundo a Espanha ganhou?

A seleção espanhola conquistou a Copa do Mundo apenas uma vez. O título veio em 2010, na África do Sul, quando derrotou a Holanda por 1 a 0 na final, disputada no Soccer City, em Joanesburgo.

O gol da conquista foi marcado por Andrés Iniesta, na prorrogação, garantindo o primeiro troféu mundial da história da Espanha.

Espanha viveu geração histórica

A conquista de 2010 coroou a geração mais vitoriosa do futebol espanhol. Com jogadores como Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Carles Puyol e David Villa, a seleção dominou o cenário internacional entre 2008 e 2012.

Além da Copa do Mundo, a Espanha venceu a Eurocopa de 2008 e 2012, tornando-se a primeira seleção da história a conquistar três grandes torneios consecutivos.

Fúria tenta conquistar o segundo título

Depois da campanha histórica na África do Sul, a Espanha não voltou a disputar uma final de Copa do Mundo. Agora, no Mundial de 2026, a seleção tenta encerrar esse jejum.

A equipe enfrenta a França nesta terça-feira, 14, valendo uma vaga na decisão da competição. Caso avance e conquiste o título, a Espanha levantará a taça pela segunda vez e se juntará ao grupo de seleções bicampeãs mundiais.