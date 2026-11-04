Wegovy oral: Anvisa aprova 1ª versão em comprimidos de caneta emagrecedora

RESUMO ＋ A Anvisa aprovou nesta quarta-feira, 4, o Wegovy em comprimidos para o tratamento da obesidade em adultos. A nova versão do medicamento da Novo Nordisk contém semaglutida, mesmo princípio ativo da apresentação injetável, e deve ser tomada uma vez ao dia. Em estudo clínico, a formulação oral proporcionou perda média de 13% do peso após 64 semanas de tratamento.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 4 de novembro, o Wegovy em comprimidos, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, para o tratamento da obesidade em adultos. É a primeira versão oral de um medicamento da classe conhecida como "canetas emagrecedoras" autorizada no Brasil para essa finalidade.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Resolução-RE nº 4.249, que autorizou apresentações do medicamento nas dosagens de 1,5 mg, 4 mg, 9 mg e 25 mg.

O Wegovy tem como princípio ativo a semaglutida, substância que atua na regulação do apetite e da ingestão alimentar. A versão injetável já era autorizada no Brasil para o tratamento da obesidade e do sobrepeso associado a problemas de saúde.

A principal diferença é a forma de administração. Enquanto a apresentação injetável é aplicada semanalmente, o Wegovy oral deve ser tomado diariamente, em jejum.

Segundo a Anvisa, a nova apresentação amplia as alternativas de tratamento e permite a transição entre as versões oral e injetável, quando houver indicação clínica e conforme as orientações da bula.

Quem pode tomar o Wegovy em comprimidos?

A versão oral do Wegovy foi aprovada para o tratamento de adultos com obesidade ou sobrepeso associado a pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso.

A indicação contempla pessoas com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m², considerado obesidade, ou com IMC a partir de 27 kg/m² e inferior a 30 kg/m², desde que apresentem uma condição de saúde associada ao excesso de peso.

O medicamento deve ser utilizado em conjunto com uma alimentação com redução de calorias e aumento da atividade física.

A versão injetável já tinha autorização para uso a partir dos 12 anos de idade, dentro dos critérios previstos na bula. A aprovação dos comprimidos, por sua vez, é restrita a adultos.