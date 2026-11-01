Esporte

Kimi Antonelli conquista título da F1 e se torna o campeão mais jovem da história da categoria

Piloto da Mercedes garante o campeonato com terceiro lugar no GP do México; Verstappen vence, seguido por Hamilton

Kimi Antonelli: italiano assegura título aos 20 anos em corrida vencida por Verstappen, com Hamilton na segunda posição (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

Kimi Antonelli: italiano assegura título aos 20 anos em corrida vencida por Verstappen, com Hamilton na segunda posição (Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 19h34.

Última atualização em 1 de novembro de 2026 às 19h44.

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O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou neste domingo, 1º, o título da Fórmula 1 e se tornou o campeão mais jovem da categoria, aos 20 anos e 68 dias. O piloto da Mercedes garantiu a conquista ao terminar o Grande Prêmio do México na terceira colocação.

Com o resultado, Antonelli chegou a 380 pontos na temporada e assegurou o campeonato. A vitória na corrida ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o britânico Lewis Hamilton terminou em segundo.

Itália volta ao topo após 73 anos

O título de Antonelli encerra uma espera de 73 anos por um campeão italiano na Fórmula 1. A última conquista do país havia ocorrido em 1953, com Alberto Ascari.

O terceiro lugar no México foi suficiente para transformar a chegada ao pódio em uma celebração do campeonato para o piloto da Mercedes.

Verstappen vence e Hamilton fica em segundo

Verstappen conquistou a vitória depois de largar na quinta posição. O holandês terminou à frente de Hamilton, que havia garantido a pole position, mas encerrou a prova em segundo.

Antonelli completou o pódio e saiu do circuito mexicano com o primeiro título mundial da carreira.

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