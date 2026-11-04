Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

A quarta rodada da fase de liga da Champions League continua nesta quarta-feira, 4 de novembro, com nove partidas. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com os duelos entre AEK Atenas e Real Madrid e Fenerbahçe e Liverpool. Outros sete confrontos serão disputados às 17h.

Todos os jogos terão transmissão pela plataforma de streaming HBO Max. Na televisão por assinatura, TNT e Space exibem partidas selecionadas. Borussia Dortmund x Real Betis também poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da TNT Sports no YouTube.

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Confira os horários e onde assistir aos confrontos desta quarta-feira:

Jogos das 14h45:

AEK Atenas x Real Madrid — TNT e HBO Max;

Fenerbahçe x Liverpool — Space e HBO Max.

Jogos das 17h:

Borussia Dortmund x Real Betis — Space, HBO Max e YouTube da TNT Sports (gratuito);

Porto x Napoli — HBO Max;

Slavia Praga x Arsenal — TNT e HBO Max;

RB Leipzig x Manchester City — HBO Max;

PSV Eindhoven x Club Brugge — HBO Max;

Lens x Como — HBO Max;

Viking x Sabah — HBO Max.

A quarta rodada da fase de liga começou na terça-feira, 3 de novembro, e termina com os jogos desta quarta. Cada equipe disputa oito partidas nesta etapa da competição.