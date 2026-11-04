Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

Champions League: confira todos os jogos desta quarta-feira (Franck Fife/Pool/AFP)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06h26.
A quarta rodada da fase de liga da Champions League continua nesta quarta-feira, 4 de novembro, com nove partidas. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com os duelos entre AEK Atenas e Real Madrid e Fenerbahçe e Liverpool. Outros sete confrontos serão disputados às 17h.
Todos os jogos terão transmissão pela plataforma de streaming HBO Max. Na televisão por assinatura, TNT e Space exibem partidas selecionadas. Borussia Dortmund x Real Betis também poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da TNT Sports no YouTube.
Confira os horários e onde assistir aos confrontos desta quarta-feira:
A quarta rodada da fase de liga começou na terça-feira, 3 de novembro, e termina com os jogos desta quarta. Cada equipe disputa oito partidas nesta etapa da competição.