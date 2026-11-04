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Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

Quarta rodada da fase de liga tem nove partidas nesta quarta-feira, 4 de novembro, com Real Madrid, Liverpool, Arsenal e Manchester City em campo

Champions League: confira todos os jogos desta quarta-feira (Franck Fife/Pool/AFP)

Champions League: confira todos os jogos desta quarta-feira (Franck Fife/Pool/AFP)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06h26.

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A quarta rodada da fase de liga da Champions League continua nesta quarta-feira, 4 de novembro, com nove partidas. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com os duelos entre AEK Atenas e Real Madrid e Fenerbahçe e Liverpool. Outros sete confrontos serão disputados às 17h.

Todos os jogos terão transmissão pela plataforma de streaming HBO Max. Na televisão por assinatura, TNT e Space exibem partidas selecionadas. Borussia Dortmund x Real Betis também poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da TNT Sports no YouTube.

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Confira os horários e onde assistir aos confrontos desta quarta-feira:

Jogos das 14h45:

  • AEK Atenas x Real Madrid — TNT e HBO Max;
  • Fenerbahçe x Liverpool — Space e HBO Max.

Jogos das 17h:

  • Borussia Dortmund x Real Betis — Space, HBO Max e YouTube da TNT Sports (gratuito);
  • Porto x Napoli — HBO Max;
  • Slavia Praga x Arsenal — TNT e HBO Max;
  • RB Leipzig x Manchester City — HBO Max;
  • PSV Eindhoven x Club Brugge — HBO Max;
  • Lens x Como — HBO Max;
  • Viking x Sabah — HBO Max.

A quarta rodada da fase de liga começou na terça-feira, 3 de novembro, e termina com os jogos desta quarta. Cada equipe disputa oito partidas nesta etapa da competição.

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