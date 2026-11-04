Interlagos já recebeu um campeão da F1 coroado na corrida anterior?

O Autódromo de Interlagos receberá um campeão mundial já definido no Grande Prêmio de São Paulo de 2026. O italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou o título da Fórmula 1 no último domingo, 1º de novembro, ao terminar o GP da Cidade do México na terceira colocação. A etapa brasileira está marcada para 8 de novembro.

Não será a primeira vez que Interlagos recebe um piloto que acabou de confirmar o campeonato na corrida imediatamente anterior. Ao longo da história da Fórmula 1, isso aconteceu em outras três ocasiões: 2017, 2018 e 2019. Nas três temporadas, o protagonista foi o britânico Lewis Hamilton, também pela Mercedes.

Com Antonelli, portanto, serão quatro episódios desse tipo. O italiano chega ao circuito paulista como o campeão mais jovem da história da categoria, aos 20 anos e 68 dias.

Quais campeões chegaram a Interlagos após conquistar o título na corrida anterior?

A sequência começou em 2017. Hamilton garantiu seu quarto campeonato mundial no GP do México, em 29 de outubro, e disputou o GP do Brasil duas semanas depois, em 12 de novembro, já com o título assegurado.

Em 2018, o roteiro se repetiu. O britânico confirmou o pentacampeonato também no México, em 28 de outubro, e chegou a Interlagos para a etapa brasileira, em 11 de novembro, como campeão da temporada.

No ano seguinte, a conquista veio nos Estados Unidos. Hamilton assegurou o sexto título no GP dos Estados Unidos, em 3 de novembro de 2019, e disputou o GP do Brasil, em 17 de novembro, já sem a disputa pelo campeonato em aberto.

Agora, em 2026, Antonelli entra para a lista. O italiano confirmou o título no México, em 1º de novembro, e terá sua primeira participação no GP de São Paulo como campeão mundial.

Quais outros pilotos chegaram a Interlagos já campeões?

Além dos quatro casos em que o título foi definido na corrida imediatamente anterior, outros campeões chegaram ao Brasil com a temporada já decidida. Em 2015, por exemplo, Hamilton desembarcou em Interlagos com o tricampeonato garantido, mas a conquista havia ocorrido no GP dos Estados Unidos. Antes da etapa brasileira, ainda houve o GP do México.

Max Verstappen também disputou o GP de São Paulo como campeão em diferentes temporadas. Em 2022, confirmou o título no Japão; em 2023, conquistou o tricampeonato no Catar. Nas duas ocasiões, a definição aconteceu com várias etapas de antecedência.

Interlagos, por outro lado, também tem histórico de decisões de campeonato. O circuito foi palco da conquista de títulos mundiais como os de Fernando Alonso, em 2005 e 2006, Kimi Räikkönen, em 2007, Lewis Hamilton, em 2008, Jenson Button, em 2009, e Sebastian Vettel, em 2012.