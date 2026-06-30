Jogos da Copa de hoje: veja o horário e onde assistir

A fase de 32 avos da Copa do Mundo continua a todo vapor nesta terça-feira. Dessa vez, três jogos vão agitar o dia para os fãs de futebol.

Os brasileiros terão atenção especial para o primeiro duelo do dia: Costa do Marfim x Noruega, às 14h, no AT&T Stadium, em Dallas. Quem vencer o jogo vai pegar o Brasil nas oitavas de final no domingo, às 17h. O Brasil avançou após bater o Japão, nos acréscimos, por 2 a 1.

França em campo

Na segunda partida do dia, um embate entre europeus: a França vai encarar a Suécia às 18h, em Nova Jersey. O vencedor vai encarar o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

México no Azteca

A partir das 22h, o México, um dos anfitriões da Copa de 2026, vai medir forças contra o Equador no lendário Estádio Azteca. O vencedor do confronto vai pegar quem passar de Inglaterra x Congo. Caso passe pelas oitavas, o Brasil pegará um desses quatro países na fase seguinte da competição.

Veja onde assistir aos jogos desta terça: