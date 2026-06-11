Com três expulsos, México x África do Sul entra para a história das Copas

México e África do Sul fizeram o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira no lendário estádio Azteca, na Cidade do México.

Os donos da casa saíram vitoriosos por 2 a 0, com gols de Julian Quiñones aos 8 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 21 minutos, Raul Jimenez ampliou para os donos da casa.

O que também entrou para a história das Copas foi o número de expulsões para um jogo de abertura de Mundial. O primeiro a deixar o campo pelo cartão vermelho aplicado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi Sphephelo Sithole, aos 3 do segundo tempo. Themba Zwane deixou os sul-africanos com dois a menos quando foi expulso aos 38 minutos da etapa final.

Os donos da casa também não terminaram com 11. César Montes recebeu o vermelho após falta dura.

Antes do jogo de hoje, a partida de abertura com mais expulsões havia sido em 1990, quando Camarões, com dois a menos, venceu os então campeões mundiais, os argentinos, por 1 a 0, numa das maiores zebras da história das Copas.

México é a 15ª seleção a marcar o primeiro gol de uma Copa; veja a posição do Brasil no ranking

O gol de Julián Quiñones, do México, sobre a África do Sul, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, colocou a seleção anfitriã em um grupo seleto da história dos Mundiais. Com isso, os mexicanos se tornaram a 15ª seleção diferente a marcar o primeiro gol de uma edição da Copa.

O ranking é liderado pela Alemanha, que inaugurou o placar em quatro edições (1938, 1974, 1994 e 2006). Logo atrás aparecem Brasil e Argentina, com três ocorrências cada. Os brasileiros abriram o Mundial em 1950, com Ademir da Guia contra o México, em 1966, com Pelé diante da Bulgária, e em 1998, com César Sampaio contra a Escócia.

A lista completa inclui França (1930 e 1978), Iugoslávia (1954), Bulgária (1970), Bélgica (1982), Itália (1986), Camarões (1990), Senegal (2002), África do Sul (2010), Croácia (2014), Rússia (2018), Equador (2022) e agora México (2026).