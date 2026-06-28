Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos do mata-mata

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na madrugada deste domingo, 28, com a definição dos Grupos J, K e L.

Com isso, ficaram conhecidos os 32 classificados para o mata-mata e o chaveamento completo da segunda fase já está fechado.

Ao todo, Brasil, México, Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Egito, Espanha, França, Inglaterra, Colômbia e Argentina terminaram na liderança de seus grupos.

Também avançaram em segundo lugar Marrocos, Canadá, Austrália, Costa do Marfim, Japão, Noruega, Croácia, Portugal e Áustria.

Os oito melhores terceiros colocados

Com a fase de grupos encerrada, ficou definida também a lista dos oito melhores terceiros colocados que avançam ao mata-mata.

A RD do Congo fechou a fase de grupos com a melhor campanha entre os terceiros, somando 4 pontos e saldo de gols positivo após vencer o Uzbequistão por 3 a 1.

A última vaga ficou para a Argélia, que avançou após empatar por 3 a 3 com a Áustria em um jogo emocionante até os acréscimos. O resultado deixou o Irã de fora do mata-mata, mesmo após o empate dos iranianos com o Egito.

Os oito melhores terceiros colocados confirmados são:

RD do Congo (Grupo K) – 4 pontos

(Grupo K) – 4 pontos Suécia (Grupo F) – 4 pontos

(Grupo F) – 4 pontos Equador (Grupo E) – 4 pontos

(Grupo E) – 4 pontos Bósnia e Herzegovina (Grupo B) – 4 pontos

(Grupo B) – 4 pontos Paraguai (Grupo D) – 4 pontos

(Grupo D) – 4 pontos Gana (Grupo L) – 3 pontos

(Grupo L) – 3 pontos Senegal (Grupo I) – 3 pontos

(Grupo I) – 3 pontos Argélia (Grupo J) – 4 pontos

Como ficou o chaveamento da Copa do Mundo

Com todos os classificados definidos, a fase de 16 avos de final já tem os 16 confrontos fechados. A abertura do mata-mata acontece neste domingo, 28, com África do Sul x Canadá, em Los Angeles.

O Brasil entra em campo na segunda-feira, 29, contra o Japão.

Domingo, 28 de junho

16h — África do Sul x Canadá

Segunda-feira, 29 de junho

14h — Brasil x Japão

17h30 — Alemanha x Paraguai

22h — Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho

14h — Costa do Marfim x Noruega

18h — França x Suécia

22h — México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x RD Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

0h — Suíça x Argélia

15h — Austrália x Egito

19h — Argentina x Cabo Verde

22h30 — Colômbia x Gana

Todos os horários consideram o fuso de Brasília.

O caminho até a final

O chaveamento já projeta os possíveis cruzamentos das oitavas de final, marcadas para os dias 4 a 7 de julho. Se avançar diante do Japão, o Brasil enfrentará o vencedor de Costa do Marfim x Noruega.

Do outro lado da chave estão seleções como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos, que podem se cruzar antes da decisão.

As quartas de final acontecem entre os dias 9 e 11 de julho, e as semifinais nos dias 14 e 15 de julho. A disputa pelo terceiro lugar será no dia 18 de julho, e a grande final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho, às 16h (horário de Brasília).