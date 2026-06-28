Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos do mata-mata

Repórter
Publicado em 28 de junho de 2026 às 09h07.
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na madrugada deste domingo, 28, com a definição dos Grupos J, K e L.
Com isso, ficaram conhecidos os 32 classificados para o mata-mata e o chaveamento completo da segunda fase já está fechado.
Ao todo, Brasil, México, Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Egito, Espanha, França, Inglaterra, Colômbia e Argentina terminaram na liderança de seus grupos.
Também avançaram em segundo lugar Marrocos, Canadá, Austrália, Costa do Marfim, Japão, Noruega, Croácia, Portugal e Áustria.
Com a fase de grupos encerrada, ficou definida também a lista dos oito melhores terceiros colocados que avançam ao mata-mata.
A RD do Congo fechou a fase de grupos com a melhor campanha entre os terceiros, somando 4 pontos e saldo de gols positivo após vencer o Uzbequistão por 3 a 1.
A última vaga ficou para a Argélia, que avançou após empatar por 3 a 3 com a Áustria em um jogo emocionante até os acréscimos. O resultado deixou o Irã de fora do mata-mata, mesmo após o empate dos iranianos com o Egito.
Os oito melhores terceiros colocados confirmados são:
Com todos os classificados definidos, a fase de 16 avos de final já tem os 16 confrontos fechados. A abertura do mata-mata acontece neste domingo, 28, com África do Sul x Canadá, em Los Angeles.
O Brasil entra em campo na segunda-feira, 29, contra o Japão.
Domingo, 28 de junho
Segunda-feira, 29 de junho
Terça-feira, 30 de junho
Quarta-feira, 1º de julho
Quinta-feira, 2 de julho
Sexta-feira, 3 de julho
Todos os horários consideram o fuso de Brasília.
O chaveamento já projeta os possíveis cruzamentos das oitavas de final, marcadas para os dias 4 a 7 de julho. Se avançar diante do Japão, o Brasil enfrentará o vencedor de Costa do Marfim x Noruega.
Do outro lado da chave estão seleções como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos, que podem se cruzar antes da decisão.
As quartas de final acontecem entre os dias 9 e 11 de julho, e as semifinais nos dias 14 e 15 de julho. A disputa pelo terceiro lugar será no dia 18 de julho, e a grande final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho, às 16h (horário de Brasília).