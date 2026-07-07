EUA x Bélgica: goleiro comete frango histórico e decide eliminação; veja vídeo

Um lance envolvendo o goleiro Matt Freese marcou a derrota dos Estados Unidos para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira, 6, em Seattle.

No segundo tempo, o arqueiro perdeu o controle da bola dentro da própria área, permitindo que o atacante Charles De Ketelaere recuperasse a posse e servisse Hans Vanaken, que marcou o terceiro gol da equipe belga.

Como foi o lance

A jogada aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo, quando a Bélgica já vencia por 2 a 1. Após uma disputa na entrada da área, Matt Freese fez a defesa, mas demorou para recolocar a bola em jogo e perdeu o controle da posse.

Charles De Ketelaere aproveitou a oportunidade, recuperou a bola ainda dentro da área e tocou para Hans Vanaken, que finalizou para o gol vazio e ampliou a vantagem belga para 3 a 1. Nos acréscimos, Romelu Lukaku marcou o quarto gol e fechou o placar.

Veja o lance

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O que diz a regra

Diferentemente do que muitos torcedores imaginaram, o gol não teve relação com a regra que limita o tempo em que o goleiro pode segurar a bola com as mãos.

Pelas Leis do Jogo da Fifa, o goleiro tem até oito segundos para manter a posse com as mãos antes que o árbitro possa marcar tiro livre indireto. No entanto, essa infração não ocorreu no lance.

O que aconteceu foi que Freese deixou de manter o controle da bola antes de reiniciar a jogada. Nesse momento, ela voltou a ficar em disputa e pôde ser recuperada por De Ketelaere, que iniciou a jogada do terceiro gol da Bélgica.

A derrota por 4 a 1 eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo disputada em casa. Com isso, os três países-sede do torneio — Estados Unidos, Canadá e México — foram eliminados antes das quartas de final.