Qual vai ser o placar de Noruega e Costa do Marfim? ChatGPT aposta em 2 a 1

Um estudo da consultoria Ranqia analisou como o modelo de inteligência artificial ChatGPT prevê o confronto entre Costa do Marfim e Noruega na Copa do Mundo de 2026. O vencedor do jogo vai pegar o Brasil pelas oitavas de final no próximo domingo.

O levantamento aponta ampla vantagem dos europeus, independentemente do idioma ou do país de onde a consulta é feita.

De acordo com o relatório, a Noruega é indicada como favorita em 97% das respostas analisadas. A Costa do Marfim aparece apenas de forma residual nessas previsões, sem protagonizar cenários relevantes de vitória.

O trabalho foi conduzido com base em testes realizados em três idiomas — português, francês e norueguês — associados, respectivamente, a consultas feitas a partir de Brasil, Costa do Marfim e Noruega. Para cada idioma, o modelo foi questionado sobre o placar mais provável e sobre as chances de vitória de cada seleção.

Apesar das variações de linguagem, o resultado projetado se manteve praticamente inalterado. O placar mais citado foi a vitória da Noruega por 2 a 1, apontado como cenário dominante nas três versões da consulta.

Resultados estáveis entre idiomas

As probabilidades também apresentaram estabilidade entre os idiomas. No tempo normal, a Noruega aparece com cerca de 47% a 49% de chance de vitória, contra aproximadamente 30% para a Costa do Marfim e cerca de 25% de probabilidade de empate. Considerando classificação em um eventual mata-mata, a vantagem norueguesa sobe para algo entre 57% e 58%.

Segundo o estudo, essa consistência não decorre de um cálculo esportivo sofisticado, mas da convergência do modelo a um conjunto restrito de fontes utilizadas para gerar as respostas. Dois domínios, entre eles Reuters, concentram mais da metade das citações consideradas pelo sistema.

Outro ponto destacado é a forma como cada seleção é representada nas respostas. A Noruega aparece fortemente associada ao atacante Erling Haaland, citado em até 100% dos casos, enquanto a Costa do Marfim é descrita de maneira coletiva, com foco na defesa e organização tática.

Essa diferença de abordagem contribui para o favoritismo europeu nas projeções. O estudo aponta que a presença recorrente de um protagonista individual tende a reforçar a percepção de superioridade, enquanto equipes descritas de forma genérica aparecem com menor protagonismo.

Embora o resultado projetado seja praticamente o mesmo em todos os idiomas, o relatório indica que a forma de apresentação varia. As respostas em português são mais cautelosas e admitem maior possibilidade de empate, enquanto as em norueguês são mais diretas e categóricas ao apontar a vitória da seleção europeia.