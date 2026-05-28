Copa do Mundo 2026: ranking dos PIBs dos países mostra 'abismo' econômico

A Copa do Mundo reúne algumas das maiores potências esportivas do planeta — mas, fora de campo, essas seleções também representam economias com pesos bastante distintos no ranking global.

Ao analisar o Produto Interno Bruto (PIB) dos países participantes, é possível observar um abismo econômico entre seleções tradicionais e emergentes, evidenciando como o futebol conecta realidades muito diferentes.

Segundo dados recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e compilados pela EXAME, Estados Unidos e China lideram o ranking das maiores economias do mundo, com PIBs superiores a US$ 20 trilhões - no caso dos EUA, superior a US$ 32 trilhões. Para se ter uma noção da desigualdade entre os participantes do torneio, o menor PIB da Copa é de uma ilha menor que Florianópolis, capital de Santa Catarina. O caso é que abaixo dos EUA nesse ranking econômico de participantes da Copa de 2026, grandes potências europeias como Alemanha, Reino Unido e França parecem 'pequenos'. 🏆 As maiores economias entre seleções Estados Unidos —US$ 32,2 trilhões

—US$ 32,2 trilhões Alemanha — US$ 5,4 trilhões

— US$ 5,4 trilhões Japão — US$ 4,3 trilhões

— US$ 4,3 trilhões Reino Unido — US$ 4,2 trilhões

— US$ 4,2 trilhões França — US$ 3,6 trilhões ⚽ Economias intermediárias Logo abaixo das maiores potências estão países com economias robustas, incluindo o Brasil, maior campeão do torneio com cinco conquistas. Brasil — US$ 2,6 trilhões

— US$ 2,6 trilhões Canadá — US$ 2,5 trilhões

— US$ 2,5 trilhões Austrália - US$ 2,12 trilhões

- US$ 2,12 trilhões México - US$ 2,12 trilhões

- US$ 2,12 trilhões Espanha - US$ 2 trilhões PIBs que estão abaixo dos US$ 2 trilhões Na Copa, temos países com PIBs abaixo dos US$ 2 trilhões, mesmo sendo nações desenvolvidas tecnologicamente. São elas: Coreia do Sul — US$ 1,9 trilhão

— US$ 1,9 trilhão Turquia - US$ 1,64 trilhão

- US$ 1,64 trilhão Países Baixos - US$ 1,45 trilhão

- US$ 1,45 trilhão Arábia Saudita - US$ 1,39 trilhão

- US$ 1,39 trilhão Suíça - US$ 1,15 trilhão Abaixo do trilhão, mas com tradição Como temos 48 países participantes do torneio, economias menos robustas, mas com participações importantes em Mundiais, como Bélgica e Suécia, e de muita tradição, como a atual campeã Argentina, também entraram no levantamento. Confira: Bélgica - US$ 776,7 bilhões

- US$ 776,7 bilhões Suécia - US$ 760,4 bilhões

- US$ 760,4 bilhões Argentina - US$ 688,3 bilhões

- US$ 688,3 bilhões Áustria - US$ 623,7 bilhões

- US$ 623,7 bilhões Noruega - US$ 599,4 bilhões

- US$ 599,4 bilhões Colômbia - US$ 539,5 bilhões

- US$ 539,5 bilhões África do Sul - US$ 479,9 bilhões

República Tcheca - US$ 432,6 bilhões

- US$ 432,6 bilhões Egito - US$ 429,6 bilhões

- US$ 429,6 bilhões Portugal - US$ 380,6 bilhões

- US$ 380,6 bilhões Argélia - US$ 317,7 bilhões

- US$ 317,7 bilhões Irã - US$ 300,2 bilhões

- US$ 300,2 bilhões Escócia - US$ 294 bilhões

- US$ 294 bilhões Nova Zelândia - US$ 278,6 bilhões

- US$ 278,6 bilhões Iraque - US$ 264,7 bilhões

- US$ 264,7 bilhões Catar - US$ 217,4 bilhões Abaixo dos US$ 200 bilhões Países com um PIB considerado pequeno também mostram competitividade em torneios como a Copa, como os casos de Croácia, vice-campeã em 2018, e a história recente de Marrocos, semifinalista da última edição. Veja a lista: Vista de Casablanca. Marrocos será o primeiro adversário do Brasil no torneio (Scott E Barbour/Getty Images) Marrocos - US$ 194,3 bilhões

- US$ 194,3 bilhões Uzbequistão - US$ 181,5 bilhões

- US$ 181,5 bilhões Equador - US$ 138, bilhões

- US$ 138, bilhões RD Congo - US$ 123,4 bilhões

- US$ 123,4 bilhões Gana - US$ 118,2 bilhões

- US$ 118,2 bilhões Croácia - US$ 116,5 bilhões

- US$ 116,5 bilhões Costa do Marfim - US$ 112,1 bilhões Pequenas economias, mas grandes seleções O PIB, em alguns casos, não reflete o tamanho da tradição de uma seleção na história das Copas. O pequeno Uruguai, por exemplo, é uma das seleções mais tradicionais, com dois títulos em sua história. Veja o ranking: Uruguai - US$ 96 bilhões

- US$ 96 bilhões Panamá - US$ 95 bilhões

- US$ 95 bilhões Jordânia - US$ 64,9 bilhões

- US$ 64,9 bilhões Tunísia - US$ 60,7 bilhões

- US$ 60,7 bilhões Paraguai - US$ 60,5 bilhões

- US$ 60,5 bilhões Senegal - US$ 40,4 bilhões

- US$ 40,4 bilhões Haiti - US$ 39,1 bilhões

- US$ 39,1 bilhões Bósnia e Herzegovina - US$ 36,7 bilhões

Os PIBs minúsculos da Copa

E claro que um Mundial com tantas seleções teria condições de reservar espaços para economias muito pequenas. Quase do tamanho de seus territórios. Cabo Verde, por exemplo, é menor que o Distrito Federal.

Já Curaçao é um pouco menor que Florianópolis. E nos PIBs:

Cabo Verde - US$ 3,4 bilhões

- US$ 3,4 bilhões Curaçao - US$ 3,2 bilhões