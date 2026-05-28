Esporte

Copa do Mundo 2026: ranking dos PIBs dos países mostra 'abismo' econômico

O PIB, em alguns casos, não reflete o tamanho da tradição de uma seleção na história das Copas

A Copa do Mundo de 2026 e o PIB dos países participantes (Montagem IA)

A Copa do Mundo de 2026 e o PIB dos países participantes (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16h39.

Última atualização em 28 de maio de 2026 às 16h41.

A Copa do Mundo reúne algumas das maiores potências esportivas do planeta — mas, fora de campo, essas seleções também representam economias com pesos bastante distintos no ranking global.

Ao analisar o Produto Interno Bruto (PIB) dos países participantes, é possível observar um abismo econômico entre seleções tradicionais e emergentes, evidenciando como o futebol conecta realidades muito diferentes.

Segundo dados recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e compilados pela EXAME, Estados Unidos e China lideram o ranking das maiores economias do mundo, com PIBs superiores a US$ 20 trilhões - no caso dos EUA, superior a US$ 32 trilhões. Para se ter uma noção da desigualdade entre os participantes do torneio, o menor PIB da Copa é de uma ilha menor que Florianópolis, capital de Santa Catarina.

O caso é que abaixo dos EUA nesse ranking econômico de participantes da Copa de 2026, grandes potências europeias como Alemanha, Reino Unido e França parecem 'pequenos'.

🏆 As maiores economias entre seleções

  • Estados Unidos —US$ 32,2 trilhões
  • Alemanha — US$ 5,4 trilhões
  • Japão — US$ 4,3 trilhões
  • Reino Unido — US$ 4,2 trilhões
  • França — US$ 3,6 trilhões

⚽ Economias intermediárias

Logo abaixo das maiores potências estão países com economias robustas, incluindo o Brasil, maior campeão do torneio com cinco conquistas.

  • Brasil — US$ 2,6 trilhões
  • Canadá — US$ 2,5 trilhões
  • Austrália - US$ 2,12 trilhões
  • México - US$ 2,12 trilhões
  • Espanha - US$ 2 trilhões

PIBs que estão abaixo dos US$ 2 trilhões

Na Copa, temos países com PIBs abaixo dos US$ 2 trilhões, mesmo sendo nações desenvolvidas tecnologicamente. São elas:

  • Coreia do Sul — US$ 1,9 trilhão
  • Turquia - US$ 1,64 trilhão
  • Países Baixos - US$ 1,45 trilhão
  • Arábia Saudita - US$ 1,39 trilhão
  • Suíça - US$ 1,15 trilhão

Abaixo do trilhão, mas com tradição

Como temos 48 países participantes do torneio, economias menos robustas, mas com participações importantes em Mundiais, como Bélgica e Suécia, e de muita tradição, como a atual campeã Argentina, também entraram no levantamento. Confira:

  • Bélgica - US$ 776,7 bilhões
  • Suécia - US$ 760,4 bilhões
  • Argentina - US$ 688,3 bilhões
  • Áustria - US$ 623,7 bilhões
  • Noruega - US$ 599,4 bilhões
  • Colômbia - US$ 539,5 bilhões
  • África do Sul - US$ 479,9 bilhões
  • República Tcheca - US$ 432,6 bilhões
  • Egito - US$ 429,6 bilhões
  • Portugal - US$ 380,6 bilhões
  • Argélia - US$ 317,7 bilhões
  • Irã - US$ 300,2 bilhões
  • Escócia - US$ 294 bilhões
  • Nova Zelândia - US$ 278,6 bilhões
  • Iraque - US$ 264,7 bilhões
  • Catar - US$ 217,4 bilhões

Abaixo dos US$ 200 bilhões

Países com um PIB considerado pequeno também mostram competitividade em torneios como a Copa, como os casos de Croácia, vice-campeã em 2018, e a história recente de Marrocos, semifinalista da última edição. Veja a lista:

Vista de Casablanca. Marrocos será o primeiro adversário do Brasil no torneio (Scott E Barbour/Getty Images)

  • Marrocos - US$ 194,3 bilhões
  • Uzbequistão - US$ 181,5 bilhões
  • Equador - US$ 138, bilhões
  • RD Congo - US$ 123,4 bilhões
  • Gana - US$ 118,2 bilhões
  • Croácia - US$ 116,5 bilhões
  • Costa do Marfim - US$ 112,1 bilhões

Pequenas economias, mas grandes seleções

O PIB, em alguns casos, não reflete o tamanho da tradição de uma seleção na história das Copas. O pequeno Uruguai, por exemplo, é uma das seleções mais tradicionais, com dois títulos em sua história. Veja o ranking:

  • Uruguai - US$ 96 bilhões
  • Panamá - US$ 95 bilhões
  • Jordânia - US$ 64,9 bilhões
  • Tunísia - US$ 60,7 bilhões
  • Paraguai - US$ 60,5 bilhões
  • Senegal - US$ 40,4 bilhões
  • Haiti - US$ 39,1 bilhões
  • Bósnia e Herzegovina - US$ 36,7 bilhões

Os PIBs minúsculos da Copa

E claro que um Mundial com tantas seleções teria condições de reservar espaços para economias muito pequenas. Quase do tamanho de seus territórios. Cabo Verde, por exemplo, é menor que o Distrito Federal.

Curaçao é um pouco menor que Florianópolis. E nos PIBs:

  • Cabo Verde - US$ 3,4 bilhões
  • Curaçao - US$ 3,2 bilhões

Onde assistir à Copa do Mundo 2026 no Brasil

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

✅ TV aberta

  • TV GloboExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • SBTTransmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ TV por assinatura

  • SporTVExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • N Sports – Parceira do SBT, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ Streaming e plataformas digitais

  • CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa
  • Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

✅ Outras opções

  • FIFA+ – Plataforma oficial da FIFA com conteúdo sob demanda
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo

  • CazéTV (YouTube): Transmitirá os 104 jogos gratuitamente e em 4K.
  • Globo/SporTV/Globoplay: Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira.
  • SBT/N Sports: Transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo
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