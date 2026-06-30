México x Equador: horário e onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Clima de Copa no México: torcedor com máscara de luta livre posa com réplica do troféu da Copa do Mundo antes de partida do Grupo A (Ulises Ruiz/AFP)
Repórter
Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h28.
O Estadio Azteca, na Cidade do México, será palco de mais um confronto decisivo da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 30. México e Equador se enfrentam às 22h (horário de Brasília), pelos 16-avos de final.
A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).
Um dos anfitriões do torneio, o México chega com a melhor campanha da fase de grupos: três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido. A equipe comandada por Javier Aguirre venceu África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia, sendo a única seleção que não foi vazada até aqui.
O Equador, por sua vez, garantiu a classificação de forma dramática. No último jogo da fase inicial, conseguiu uma virada sobre a Alemanha nos minutos finais, alcançando quatro pontos e avançando como um dos melhores terceiros colocados. O feito manteve viva a esperança da equipe de Sebastián Beccacece.
México Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.
Equador Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.