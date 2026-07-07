Bastidores de 'A Odisseia': Tom Holland pensou que Nolan não gostava de sua atuação

O primeiro dia de Tom Holland em "A Odisseia" ficou marcado por um mal-entendido que o fez acreditar que havia decepcionado Christopher Nolan.

O ator revelou que saiu das primeiras gravações convencido de que o diretor estava insatisfeito com sua atuação, até descobrir que tudo fazia parte do método de filmagem adotado na produção.

O nervosismo tomou conta do set

Durante entrevista à Fandango, Holland contou que seu primeiro dia de trabalho foi um dos mais desafiadores de toda a carreira.

Na ocasião, ele gravava uma cena ao lado de Jon Bernthal em que Nolan interrompia as tomadas repetidamente, o que o levou a acreditar que algo estava errado com sua interpretação. "Eu pensei que estava indo muito mal", relembrou o ator. Segundo ele, a sequência de cortes fez surgir a dúvida: "Será que ele não está gostando do que estamos fazendo?".

A explicação estava nas câmeras IMAX

A resposta veio pouco depois. O coordenador de dublês George Cottle explicou que as câmeras IMAX de 70 mm utilizadas por Nolan comportam cerca de três minutos de película antes de precisarem ser recarregadas. Por isso, o diretor interrompia as cenas com frequência, seguindo uma limitação técnica do equipamento e sem qualquer relação com a atuação do elenco.

Com a explicação, Holland afirmou que sentiu um grande alívio e conseguiu aproveitar melhor o restante das filmagens. O ator ainda recebeu um gesto de incentivo do próprio Nolan, que o cumprimentou e reforçou a confiança em seu trabalho.

Elogios ao novo filme de Christopher Nolan

Passado o susto inicial, Holland fez elogios ao resultado do projeto. À GQ, ele classificou "A Odisseia" como uma experiência grandiosa e disse acreditar que o público verá uma produção de enorme impacto visual e emocional. No longa, o ator interpreta Telêmaco, filho de Odisseu, vivido por Matt Damon.

Filmado inteiramente com câmeras IMAX, "A Odisseia" reúne um elenco estrelado que inclui Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron. A adaptação do clássico de Homero chega aos cinemas em 17 de julho e já desponta como um dos lançamentos mais aguardados do ano.