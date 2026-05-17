O que fazer em Dallas durante a Copa do Mundo de 2026?

Dallas não será apenas palco de jogos da Copa do Mundo de 2026. A cidade texana também deve se transformar em um dos principais destinos turísticos do torneio, já que reúne museus históricos, centros culturais, culinária típica do Texas e outras atrações esportivas para torcedores aproveitarem os dias sem partidas.

Uma das sedes do Mundial organizado pela Fifa, Dallas receberá nove partidas da competição, incluindo confrontos do mata-mata e uma semifinal. Fora dos estádios, visitantes encontrarão bairros culturais, restaurantes famosos e pontos turísticos ligados à história americana.

Dallas integra a região metropolitana conhecida como Metroplex DFW, uma das maiores dos Estados Unidos, ao lado de cidades como Arlington, Frisco e Fort Worth.

Dallas combina esporte, tradição texana e vida urbana

Com cerca de 1,3 milhão de habitantes, Dallas é um dos principais centros econômicos do Texas e ganhou projeção internacional nos anos 1980 com a série “Dallas".

A cidade mistura arranha-céus, elementos do Velho Oeste, vida noturna movimentada e forte tradição esportiva. Além do futebol, abriga franquias importantes de NFL, NBA e NHL.

O principal palco da Copa será o AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys e considerado um dos estádios mais modernos e tecnológicos do mundo. A arena poderá receber mais de 100 mil torcedores em configurações especiais durante o Mundial. O estádio é conhecido pelo enorme telão suspenso no centro da arena

Museu de JFK e Dealey Plaza estão entre atrações históricas

Entre os pontos turísticos mais conhecidos da cidade está a Dealey Plaza, local onde o presidente John F. Kennedy foi assassinado em 1963. A região abriga o The Sixth Floor Museum, instalado no antigo depósito de livros ligado ao caso JFK. O espaço reúne fotografias, vídeos, documentos históricos e exposições sobre a vida do ex-presidente americano.

O museu é considerado uma das atrações mais visitadas de Dallas e recebe turistas de diferentes partes do mundo.

Reunion Tower oferece vista panorâmica da cidade

Outro símbolo famoso da cidade é a Reunion Tower, torre com estrutura esférica iluminada que oferece vista panorâmica de Dallas. A iluminação muda de cor em datas comemorativas e grandes eventos esportivos, especialmente durante a noite.

A região ao redor da torre concentra hotéis, bares, restaurantes e centros comerciais bastante movimentados durante grandes eventos.

Dallas Arts District reúne museus e espaços culturais

Para quem busca programas culturais, o Dallas Arts District é considerado um dos maiores distritos de arte urbana dos Estados Unidos. A região reúne museus, teatros, salas de concerto e espaços destinados às artes visuais e à música.

Texas BBQ e culinária texana atraem turistas

A gastronomia local também aparece entre os principais atrativos de Dallas. O tradicional Texas BBQ, conhecido pelas carnes defumadas lentamente — especialmente o brisket —, é uma das experiências mais procuradas pelos visitantes.

Além dos restaurantes especializados em churrasco texano, a cidade possui forte influência da culinária mexicana e uma cena gastronômica ligada à cozinha contemporânea americana.

Calor intenso exige planejamento dos visitantes

Quem viajar para Dallas durante a Copa também precisará se preparar para as altas temperaturas do verão americano. Segundo serviços meteorológicos dos Estados Unidos, os termômetros podem ultrapassar os 40°C em alguns períodos do ano.

Por isso, autoridades locais recomendam hidratação constante, roupas leves e planejamento antecipado dos deslocamentos em dias de jogos.

Como se locomover em Dallas durante a Copa

Segundo informações da Fifa, a região metropolitana tem grandes distâncias entre bairros, estádios e cidades vizinhas, como Arlington e Fort Worth. Em condições normais, muitos trajetos levam entre 30 e 45 minutos de carro, mas o trânsito pode aumentar significativamente durante partidas e grandes eventos.

Dallas conta com dois aeroportos principais — Dallas Fort Worth International e Dallas Love Field — além de conexões ferroviárias e rodoviárias que facilitam a circulação de turistas ao longo do Mundial.

A expectativa é de que milhões de visitantes passem pela região durante a Copa do Mundo de 2026.