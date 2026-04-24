Esporte

Invicto com Diniz, Corinthians evita grandes gastos com contratações

Treinador quer desenvolver peças já disponíveis, enquanto diretoria analisa reforços pontuais e possíveis saídas

Fernando Diniz: treinador está invicto e sem levar gols no comando do Corinthians ((Foto de Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Fernando Diniz: treinador está invicto e sem levar gols no comando do Corinthians ((Foto de Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16h27.

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Após uma sequência bastante complicada na temporada, o Corinthians parece ter se ajustado. Sob o comando de Fernando Diniz, que assumiu em 6 de abril de 2026, o clube ainda está invicto e não sofreu gols. No período foram três vitórias e dois empates, com cinco gols marcados.

Apesar disso, a diretoria acredita que o trabalho pode ser ainda mais desenvolvido. No entanto, não deve investir em grandes contratações na próxima janela de transferências, principalmente devido à grande dívida que possui.

Segundo a ESPN, Diniz tem focado em desenvolver os nomes que já estão dentro do elenco. O treinador quer trabalhar com as peças que tem à disposição e entende que o Alvinegro possui um bom elenco e grande potencial para chegar longe na temporada.

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Recentemente, o clube acertou a contratação de Jesse Lingard, atleta inglês com passagens pelo Manchester United, Nottingham Forest e West Ham. Além disso, também conta com o holandês Memphis Depay no elenco. Isso sem contar os nomes da base e também de atletas que já estão há tempos no clube, como Yuri Alberto.

Apesar disso, o clube admite que deve fazer contratações pontuais, assim como também deve ter algumas saídas. Um dos atletas que aparece como opção é Everton Cebolinha, do Flamengo, mas ainda não há nada confirmado. Inclusive, de acordo com a ESPN, o atleta tem como prioridade a negociação com times de fora do Brasil.

Renovação de Depay ainda é empecilho

Ainda que o elenco seja considerado forte e com grandes nomes, há dúvidas se alguns deles permanecerão na equipe. Memphis Depay, por exemplo, pode não renovar seu vínculo com o clube.

O Corinthians sabe das dificuldades em renovar com o jogador devido aos valores e busca parceiros comerciais para viabilizar a extensão contratual com o atleta.

Futuro do Corinthians na temporada

Enquanto a diretoria pensa em soluções para a próxima janela de transferências, o Corinthians segue firme nos torneios que disputa.

O clube recebe o Vasco, no domingo, 26, às 16h, de Brasília, pelo Brasileirão.

Depois, na quinta, 30, a equipe recebe o Peñarol, às 21h, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro é líder da sua chave, com seis pontos, e uma vitória encaminha a classificação para a próxima rodada.

Já na Copa do Brasil, o Timão terá o jogo de volta com o Barra, no dia 14 de maio, buscando a vaga nas oitavas de final da competição. No jogo de ida, o Alvinegro venceu por 1 a 0, e agora buscará a classificação em casa, com o apoio de sua torcida.

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