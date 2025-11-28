As 10 maiores goleadas da história da Libertadores

Libertadores: antes da final, relembre os maiores placares da competição (Conmebol/Divulgação)
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20h25.
A final da Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras promete grandes emoções neste sábado, 29, no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Enquanto os dois gigantes brasileiros se preparam para a grande decisão, vale relembrar os placares mais elásticos da história do torneio continental.
Criada em 1960 e inspirada na Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores recebeu seu nome em homenagem aos heróis da independência sul-americana. Ao longo de mais de 65 anos de existência, a competição foi palco de goleadas memoráveis.
A final marca a sétima vez consecutiva que um time brasileiro conquista a Libertadores. Tanto Flamengo quanto Palmeiras buscam se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição.
A decisão será realizada neste sábado, 29, às 18h (horário de Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.
A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.