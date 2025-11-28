Esporte

As 10 maiores goleadas da história da Libertadores

Com Flamengo e Palmeiras disputando o título continental neste sábado, relembre as goleadas históricas que marcaram a competição mais importante da América do Sul

Libertadores: antes da final, relembre os maiores placares da competição (Conmebol/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20h25.

A final da Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras promete grandes emoções neste sábado, 29, no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Enquanto os dois gigantes brasileiros se preparam para a grande decisão, vale relembrar os placares mais elásticos da história do torneio continental.

Criada em 1960 e inspirada na Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores recebeu seu nome em homenagem aos heróis da independência sul-americana. Ao longo de mais de 65 anos de existência, a competição foi palco de goleadas memoráveis.

Confira as maiores goleadas da Libertadores:

  1. Peñarol x Valencia - 11x2 (1970)
  2. River Plate x Universitário de La Paz - 9x0 (1970)
  3. Peñarol x The Strongest - 9x0 (1971)
  4. Santos x Cerro Porteño - 9x1 (1962)
  5. Peñarol x Everest - 9x1 (1963)
  6. Santos x Bolívar - 8x0 (2012)
  7. River Plate x Jorge Wilstermann - 8x0 (2017)
  8. River Plate x Binacional - 8x0 (2020)
  9. Palmeiras x Independiente Petrolero - 8x1 (2022)
  10. River Plate x Alianza Lima - 8x1 (2022)

Flamengo x Palmeiras: quando e onde assistir?

A final marca a sétima vez consecutiva que um time brasileiro conquista a Libertadores. Tanto Flamengo quanto Palmeiras buscam se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição.

A decisão será realizada neste sábado, 29, às 18h (horário de Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.

