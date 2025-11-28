As 10 maiores goleadas da história da Libertadores

A final da Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras promete grandes emoções neste sábado, 29, no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Enquanto os dois gigantes brasileiros se preparam para a grande decisão, vale relembrar os placares mais elásticos da história do torneio continental.

Criada em 1960 e inspirada na Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores recebeu seu nome em homenagem aos heróis da independência sul-americana. Ao longo de mais de 65 anos de existência, a competição foi palco de goleadas memoráveis.

Confira as maiores goleadas da Libertadores:

Peñarol x Valencia - 11x2 (1970) River Plate x Universitário de La Paz - 9x0 (1970) Peñarol x The Strongest - 9x0 (1971) Santos x Cerro Porteño - 9x1 (1962) Peñarol x Everest - 9x1 (1963) Santos x Bolívar - 8x0 (2012) River Plate x Jorge Wilstermann - 8x0 (2017) River Plate x Binacional - 8x0 (2020) Palmeiras x Independiente Petrolero - 8x1 (2022) River Plate x Alianza Lima - 8x1 (2022)

Flamengo x Palmeiras: quando e onde assistir?

A final marca a sétima vez consecutiva que um time brasileiro conquista a Libertadores. Tanto Flamengo quanto Palmeiras buscam se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição.

A decisão será realizada neste sábado, 29, às 18h (horário de Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.