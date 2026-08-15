Trocar de assistente de IA está ficando fácil, veja como exportar suas conversas sem perder nada

Ferramentas de exportação permitem guardar históricos de conversas antes da mudança para outro assistente de inteligência artificial (Imagem gerada por IA)
Redatora
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05h07.
Trocar de assistente de inteligência artificial pode parecer trabalhoso para quem acumulou meses de conversas, arquivos e prompts em uma única plataforma.
Aos poucos, porém, as próprias empresas passaram a oferecer ferramentas para facilitar a transferência desses dados. Hoje, já é possível exportar históricos do ChatGPT e do Gemini e, em alguns casos, levar os arquivos para outro serviço.
O processo exige atenção. Exportar uma conversa não significa necessariamente reconstruí-la com a mesma aparência, organização ou contexto na nova plataforma.
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O ChatGPT permite solicitar uma cópia dos dados diretamente pelas configurações. No menu do perfil, basta acessar Configurações > Controles de dados > Exportar dados e confirmar a solicitação.
A OpenAI envia um e-mail ou SMS quando o arquivo estiver pronto. A exportação chega em um arquivo ZIP, que reúne o histórico de conversas e outros dados da conta. O processamento pode levar até sete dias, e o link recebido para baixar o material expira depois de 24 horas.
Quem pretende mudar de plataforma pode guardar esse arquivo como backup ou utilizá-lo em serviços que aceitem a importação de históricos.
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O Gemini já oferece uma função específica para importar conversas de outras plataformas. No aplicativo ou na versão web, o usuário pode acessar a opção de Importar memória para o Gemini e adicionar o arquivo ZIP com as conversas exportadas.
A ferramenta aceita arquivos de até 5 GB e permite importar históricos do ChatGPT e do Claude, seguindo o processo de exportação oferecido por cada serviço. Depois da importação, os chats aparecem identificados no histórico do Gemini.
Isso reduz uma das principais dificuldades de mudar de assistente: começar do zero.
Os dados do Gemini podem ser baixados pelo Google Takeout. O usuário deve entrar no serviço com a mesma Conta Google utilizada no Gemini, selecionar os dados que deseja incluir e marcar a opção correspondente ao serviço. A exportação pode incluir informações da atividade do Gemini, como chats, arquivos enviados e mídias geradas.
Há uma diferença importante, porém. Baixar os dados não significa apagar o histórico dos servidores do Google. A exportação é apenas uma cópia dos dados.
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É aqui que surge a principal limitação. Um arquivo exportado pode preservar o conteúdo necessário para consultar conversas antigas, mas isso não significa que todos os detalhes da experiência original serão reconstruídos.
A própria OpenAI informa que utilizar uma exportação para referência não recria os chats antigos como conversas separadas nem restaura a barra lateral original.
Por isso, antes de trocar definitivamente de plataforma, vale fazer o download dos dados e manter uma cópia do arquivo original. Conversas importantes também podem ser salvas individualmente em formatos mais fáceis de consultar.
Quem pretende abandonar um assistente deve fazer a exportação antes de excluir a conta. Também é importante conferir se o arquivo baixado contém os conteúdos que realmente interessam, principalmente documentos, prompts importantes e conversas utilizadas como referência profissional.
A mudança de plataforma está mais simples, mas ainda exige organização. Para quem acumulou um histórico extenso, guardar uma cópia própria dos dados é a maneira mais segura de evitar que informações úteis fiquem presas a um único serviço.