Memphis Depay quebra recorde e se torna o maior goleador da história da Holanda; veja número de gols

Memphis Depay, atacante do Corinthians e camisa 10 da seleção da Holanda, entrou para a história do futebol ao se tornar o maior artilheiro da seleção holandesa.

Nesta terça-feira, 10, durante a goleada da Holanda por 8 a 0 sobre Malta, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Memphis marcou dois gols no primeiro tempo, alcançando a marca de 50 gols com a camisa da Laranja Mecânica.

A trajetória histórica de Memphis Depay

A trajetória de Memphis na seleção holandesa começou anos atrás, e ele precisou de 102 jogos para atingir essa marca histórica, o mesmo número de partidas que seu antecessor e ídolo Robin van Persie, com quem agora divide o posto de maior goleador da Holanda.

Van Persie, que se aposentou em 2019 e hoje é técnico do Feyenoord, clube onde iniciou e encerrou sua carreira, também marcou 50 gols pela seleção.

Ambos mantêm uma média impressionante de quase um gol a cada dois jogos.

Detalhes dos gols e desempenho de Memphis

No jogo contra Malta, o primeiro gol de Memphis saiu logo aos nove minutos, em cobrança de pênalti, com uma finalização precisa que deslocou o goleiro adversário.

O segundo gol, aos 16 minutos, foi um belo chute de primeira da meia-lua após receber um cruzamento rasteiro.

Esses gols não só garantiram o recorde como também mostraram a importância do atacante para a equipe nacional, que ainda contou com gols de outros jogadores para construir a goleada.

Memphis no Corinthians e expectativas para o futuro

No Corinthians, Memphis é a principal referência ofensiva e veste a camisa 10 do clube paulista.

Desde que chegou ao Timão, ele tem sido fundamental para o ataque, combinando técnica, velocidade e faro de gol.

Após a Data Fifa, em que brilhou pela seleção, Memphis retornou ao Corinthians para se reapresentar antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos.

Apesar do desgaste físico pelo deslocamento aéreo, sua presença é aguardada com expectativa, embora sua participação no jogo contra o Grêmio ainda seja incerta.

Memphis Depay, aos 31 anos, segue escrevendo sua história como um dos maiores jogadores da Holanda e um dos principais nomes do Corinthians, consolidando seu legado tanto no futebol internacional quanto no cenário brasileiro.