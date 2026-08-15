'Percy Jackson' ganha trailer da 3ª temporada; veja o vídeo

Percy Jackson (Walker Scobell): o protagonista enfrenta uma nova missão na terceira temporada da série do Disney (Reprodução/Disney+)
Repórter
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 00h52.
A Disney divulgou na madrugada deste sábado, 15, o primeiro trailer da terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos”.
Os novos episódios da série estreiam em 20 de novembro e serão baseados em “A maldição do titã”, terceiro livro da saga escrita por Rick Riordan.
A prévia mostra Percy Jackson (Walker Scobell) preocupado com um sonho relacionado à Grande Profecia. Enquanto imagens de novos perigos aparecem, o protagonista alerta que “algo ruim está por vir”.
Na nova temporada, Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Kronos. Percy precisa partir em uma jornada perigosa para resgatá-la, acompanhado por Grover Underwood (Aryan Simhadri) e outros amigos.
Ao longo da aventura, o grupo terá de libertar uma deusa aprisionada, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem provocar a queda do Olimpo. A missão também envolve uma profecia com consequências graves para os personagens.
Em julho, durante a San Diego Comic-Con, os primeiros minutos da temporada foram exibidos ao público. A abertura mostra Thalia Grace enfrentando um monstro.
Durante o painel da série, Walker Scobell afirmou acreditar que a terceira temporada será a adaptação mais fiel aos livros realizada até agora.
Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries retornam como Percy, Grover e Annabeth, respectivamente. Dafne Keen interpreta a deusa Ártemis.
O elenco também terá novamente Charlie Bushnell, como Luke Castellan; Daniel Diemer, como Tyson; e Dior Goodjohn, como Clarisse La Rue.
Courtney B. Vance retorna como Zeus, papel que assumiu após a morte de Lance Reddick, intérprete do deus na primeira temporada.
Entre as novidades estão outros deuses gregos: Hubert Smielecki interpreta Apolo, Kate McKinnon vive Afrodite e Ming-Na Wen assume o papel de Hera.