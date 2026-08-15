'Percy Jackson' ganha trailer da 3ª temporada; veja o vídeo

A Disney divulgou na madrugada deste sábado, 15, o primeiro trailer da terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos”.

Os novos episódios da série estreiam em 20 de novembro e serão baseados em “A maldição do titã”, terceiro livro da saga escrita por Rick Riordan.

A prévia mostra Percy Jackson (Walker Scobell) preocupado com um sonho relacionado à Grande Profecia. Enquanto imagens de novos perigos aparecem, o protagonista alerta que “algo ruim está por vir”.

Veja o trailer da 3ª temporada de 'Percy Jackson'

O que esperar da 3ª temporada?

Na nova temporada, Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Kronos. Percy precisa partir em uma jornada perigosa para resgatá-la, acompanhado por Grover Underwood (Aryan Simhadri) e outros amigos.

Ao longo da aventura, o grupo terá de libertar uma deusa aprisionada, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem provocar a queda do Olimpo. A missão também envolve uma profecia com consequências graves para os personagens.

Em julho, durante a San Diego Comic-Con, os primeiros minutos da temporada foram exibidos ao público. A abertura mostra Thalia Grace enfrentando um monstro.

Durante o painel da série, Walker Scobell afirmou acreditar que a terceira temporada será a adaptação mais fiel aos livros realizada até agora.

Quem está no elenco da 3ª temporada?

Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries retornam como Percy, Grover e Annabeth, respectivamente. Dafne Keen interpreta a deusa Ártemis.

O elenco também terá novamente Charlie Bushnell, como Luke Castellan; Daniel Diemer, como Tyson; e Dior Goodjohn, como Clarisse La Rue.

Courtney B. Vance retorna como Zeus, papel que assumiu após a morte de Lance Reddick, intérprete do deus na primeira temporada.

Entre as novidades estão outros deuses gregos: Hubert Smielecki interpreta Apolo, Kate McKinnon vive Afrodite e Ming-Na Wen assume o papel de Hera.