CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja todas as datas e jogos

A CBF divulgou nesta semana a tabela do Brasileirão 2026, que tem início marcado para 28 de janeiro. A entidade ainda vai detalhar os dias e horários de cada partida.

Na primeira rodada, o atual campeão Flamengo enfrenta o São Paulo, com mando do tricolor paulista. Vice-campeão, o Palmeiras estreia fora de casa contra o Atlético-MG.

Finalistas da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco também já conhecem seus primeiros adversários. O time paulista recebe o Bahia, enquanto o clube carioca visita o Mirassol.

A maior parte do primeiro turno será disputada antes da Copa do Mundo. A pausa no campeonato está prevista para ocorrer na 18ª rodada.

O encerramento do Brasileirão 2026 está marcado para 2 de dezembro. Confira abaixo a tabela completa da competição.

Veja a tabela do Brasileirão 2026

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4">﻿</span>