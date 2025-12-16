CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja todas as datas e jogos

Bruno Fuchs (Palmeiras) e Samuel Lino (Flamengo): equipes se enfrentam no Estádio Monumental, em Lima, para a final da Libertadores de 2025 (ERNESTO BENAVIDES / AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07h41.
A CBF divulgou nesta semana a tabela do Brasileirão 2026, que tem início marcado para 28 de janeiro. A entidade ainda vai detalhar os dias e horários de cada partida.
Na primeira rodada, o atual campeão Flamengo enfrenta o São Paulo, com mando do tricolor paulista. Vice-campeão, o Palmeiras estreia fora de casa contra o Atlético-MG.
Finalistas da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco também já conhecem seus primeiros adversários. O time paulista recebe o Bahia, enquanto o clube carioca visita o Mirassol.
A maior parte do primeiro turno será disputada antes da Copa do Mundo. A pausa no campeonato está prevista para ocorrer na 18ª rodada.
O encerramento do Brasileirão 2026 está marcado para 2 de dezembro. Confira abaixo a tabela completa da competição.