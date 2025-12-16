Esporte

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja todas as datas e jogos

Logo na primeira rodada, no final de janeiro, Flamengo e São Paulo se enfrentam

Bruno Fuchs (Palmeiras) e Samuel Lino (Flamengo): equipes se enfrentam no Estádio Monumental, em Lima, para a final da Libertadores de 2025 (ERNESTO BENAVIDES / AFP/Getty Images)

Bruno Fuchs (Palmeiras) e Samuel Lino (Flamengo): equipes se enfrentam no Estádio Monumental, em Lima, para a final da Libertadores de 2025 (ERNESTO BENAVIDES / AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07h41.

A CBF divulgou nesta semana a tabela do Brasileirão 2026, que tem início marcado para 28 de janeiro. A entidade ainda vai detalhar os dias e horários de cada partida.

Na primeira rodada, o atual campeão Flamengo enfrenta o São Paulo, com mando do tricolor paulista. Vice-campeão, o Palmeiras estreia fora de casa contra o Atlético-MG.

Finalistas da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco também já conhecem seus primeiros adversários. O time paulista recebe o Bahia, enquanto o clube carioca visita o Mirassol.

A maior parte do primeiro turno será disputada antes da Copa do Mundo. A pausa no campeonato está prevista para ocorrer na 18ª rodada.

O encerramento do Brasileirão 2026 está marcado para 2 de dezembro. Confira abaixo a tabela completa da competição.

Veja a tabela do Brasileirão 2026

Acompanhe tudo sobre:FutebolCBFBrasileirão

Mais de Esporte

Fifa The Best 2025: Raphinha é único brasileiro concorrendo a Melhor Jogador

Fifa The Best 2025: veja lista de indicados

Fifa The Best 2025: qual horário e onde assistir ao vivo

Flamengo pode alcançar quase meio bilhão em premiações em 2025

Mais na Exame

Ciência

Amizade em alto mar entre golfinhos e orcas surpreende cientistas

Economia

Câmara vota hoje PL que corta benefícios fiscais e pode arrecadar R$ 20 bi

Negócios

Empresa de SC amplia presença em 50 países e projeta crescimento de 25%

Casual

Memórias do cárcere: Jafar Panahi combate violência com otimismo em novo filme