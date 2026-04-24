Vasco segue na busca por patrocinador máster, mas encontra resistência no mercado

O Vasco está há mais de 100 dias sem um patrocinador máster. O clube está buscando no mercado uma empresa para ocupar o espaço mais valioso da camisa, mas ainda sem sucesso.

Segundo o ge, a direção teve negociações com algumas empresas, sendo a maioria do ramo de apostas esportivas, mas não chegou a um acordo.

Desde que a Betfair deixou o patrocínio máster do clube no fim de dezembro, o time teve dificuldades em encontrar um novo patrocinador, devido à retração do mercado publicitário.

Atualmente, cinco clubes da elite do futebol brasileiro estão sem patrocínio máster: Coritiba, Grêmio, Internacional, Bahia e o próprio Vasco.