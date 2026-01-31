Com Paquetá, Flamengo quebra recorde e ultrapassa R$ 300 mi em reforços

O Flamengo superou a marca de R$ 300 milhões em investimentos e registrou a janela de transferências mais cara de sua história. O principal fator foi a contratação de Lucas Paquetá, maior compra já realizada no futebol brasileiro, segundo levantamento do Gato Mestre, núcleo de dados do Globo Esporte.

Somados, os acordos fechados pelo clube na primeira janela de 2026 atingem R$ 341,4 milhões. O valor supera todos os períodos anteriores desde a implementação oficial das janelas de transferências no Brasil, em 2022.

A chegada de Paquetá responde pela maior parte do montante. O meia custará cerca de R$ 260 milhões, valor equivalente a mais de 75% do total investido pelo Rubro-Negro no período.

Janela mais cara da história do Flamengo

Além de Paquetá, o Flamengo fechou outras negociações relevantes. O clube pagou bônus adicionais ao Atlético de Madrid por Samuel Lino, em razão dos títulos da Libertadores e do Brasileirão conquistados no ano passado.

O Rubro-Negro também acertou a compra do zagueiro Vitão junto ao Internacional. O negócio totalizou 10,2 milhões de euros, incluindo o perdão de dívida envolvendo o volante Thiago Maia.

Outra carência atendida foi a posição de goleiro. Após a saída de Matheus Cunha, o clube contratou Andrew, ex-Botafogo, por 1,5 milhão de euros, em acordo com o Gil Vicente.

Comparação com janelas anteriores

Desde 2022, o maior investimento do Flamengo em uma única janela havia ocorrido na segunda janela de 2025, quando o clube gastou cerca de R$ 277 milhões. O novo recorde amplia essa marca em mais de R$ 60 milhões.

Mesmo quando comparados a temporadas inteiras, os números atuais se destacam. Em 2019, ano de forte investimento, o Flamengo gastou aproximadamente R$ 185 milhões em contratações. Em 2020, o valor ficou em torno de R$ 170 milhões, já incluindo a compra definitiva de Gabriel Barbosa.

Para o levantamento, os valores considerados refletem o total acordado em cada negociação, independentemente do cronograma de pagamento. Gastos com luvas, comissões e intermediários não entraram na conta, assim como variações cambiais posteriores.

Valores das contratações do Flamengo na janela

Lucas Paquetá – ex-West Ham: 42 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Vitão – ex-Internacional: 10,2 milhões de euros (R$ 64,1 milhões)

Andrew – ex-Gil Vicente: 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões)

Samuel Lino – ex-Atlético de Madrid: bônus de 1,25 milhão de euros (R$ 7,9 milhões)

A movimentação consolida o Flamengo como o clube brasileiro com maior poder de investimento no mercado e marca um novo patamar financeiro em sua política de contratações.