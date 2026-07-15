Inglaterra viajou quase três vezes mais que a Argentina até a semifinal da Copa

A caminhada da Inglaterra e da Argentina até a semifinal da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por trajetórias bem diferentes dentro e fora de campo.

Além dos resultados, as duas seleções tiveram rotinas opostas quando o assunto foi deslocamento durante o torneio. Enquanto os ingleses cruzaram os Estados Unidos diversas vezes, os argentinos tiveram uma logística muito mais favorável.

Inglaterra lidera ranking de viagens da Copa

Segundo levantamento do DataESPN, a Inglaterra é a seleção que mais viajou entre as quatro semifinalistas do Mundial. Desde a estreia, a equipe comandada por Thomas Tuchel percorreu cerca de 21.768 quilômetros.

O número é resultado da distribuição dos jogos ao longo da competição. Embora tenha estabelecido sua base em Kansas City, a seleção inglesa não entrou em campo nenhuma vez na cidade e precisou viajar para todos os compromissos.

Durante a campanha, os ingleses passaram por Boston, Nova York, Atlanta e Miami, além da Cidade do México, onde eliminaram os anfitriões nas oitavas de final em uma vitória por 3 a 2, mesmo atuando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo.

Um dos deslocamentos mais longos foi justamente entre Kansas City e a capital mexicana, um trajeto de aproximadamente 2.400 quilômetros.

Argentina teve calendário mais favorável

Do outro lado, a Argentina precisou percorrer apenas 8.326 quilômetros até chegar à semifinal, pouco mais de um terço da distância acumulada pelos ingleses.

A equipe de Lionel Scaloni disputou duas partidas em Kansas City e realizou viagens relativamente curtas para cidades como Dallas e Atlanta. O maior deslocamento aconteceu até Miami, onde enfrentou Cabo Verde na fase de 16 avos de final.

Entre os semifinalistas, apenas a França apresentou uma quilometragem menor, com 8.045 quilômetros percorridos. A Espanha aparece na segunda colocação do ranking geral, com 14.591 quilômetros antes da semifinal contra os franceses.

Tradição e rivalidade valem vaga na decisão

Depois de semanas cruzando cidades e até países, Inglaterra e Argentina voltam a se encontrar em um dos confrontos mais tradicionais da história das Copas do Mundo. As seleções duelam nesta quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, valendo uma vaga na grande final.

Além da disputa esportiva, o confronto carrega um histórico de rivalidade. O capítulo mais marcante aconteceu nas quartas de final da Copa de 1986, quando Diego Maradona protagonizou os lances da "Mão de Deus" e do "Gol do Século", em uma partida disputada poucos anos após a Guerra das Malvinas, episódio que ampliou a tensão entre os dois países também dentro dos gramados.