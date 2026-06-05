Argentina não vence um campeão mundial no tempo regulamentar em Copas desde 1990

Rivalidade em foco: O duelo histórico de 1990 contra o Brasil marcou a última vitória direta da Argentina contra uma seleção dona do mundo (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 5 de junho de 2026 às 11h29.
A seleção da Argentina desembarca na Copa do Mundo de 2026 com o status de atual defensora do título — e está focada em conquistar a sua quarta estrela. No entanto, um mergulho detalhado nas estatísticas da Albiceleste em Mundiais revela um tabu incômodo que já dura 36 anos: os argentinos não vencem uma seleção campeã do mundo com a bola rolando desde a Copa de 1990.
O último triunfo obtido dentro dos 90 minutos regulamentares aconteceu nas oitavas de final do Mundial da Itália, justamente no superclássico contra o Brasil. Naquela ocasião, os hermanos avançaram ao vencer a Seleção Brasileira por 1 a 0, com o gol de Claudio Caniggia após assistência de Diego Maradona.
A partida que entrou para a história dos bastidores do futebol pela polêmica da "água batizada" oferecida ao lateral Branco.
Desde aquele confronto em solo italiano, a Argentina cruzou o caminho de quatro potências que ostentam a taça no peito: Alemanha, Inglaterra, França e Itália.
O que chama a atenção é que nenhuma dessas partidas terminou com vitória argentina no tempo regulamentar ou na prorrogação. Quando houve classificação, ela veio exclusivamente na marca da cal.
O retrospecto contra cada gigante ilustra o tamanho do tabu:
Sob o comando técnico de Lionel Scaloni, a Argentina tentará quebrar esse e outros recordes a partir da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Alocada no Grupo J, a equipe não terá campeões mundiais logo de cara na primeira fase e desponta como franca favorita para avançar às etapas eliminatórias.
A estreia dos atuais campeões está agendada para o dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), contra a Argélia, na cidade de Kansas City. Na sequência, a delegação viaja para Dallas, onde enfrentará a Áustria no dia 22, às 14h, e encerra sua participação na primeira fase contra a Jordânia, no dia 27, às 23h.