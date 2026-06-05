Argentina não vence um campeão mundial no tempo regulamentar em Copas desde 1990

A seleção da Argentina desembarca na Copa do Mundo de 2026 com o status de atual defensora do título — e está focada em conquistar a sua quarta estrela. No entanto, um mergulho detalhado nas estatísticas da Albiceleste em Mundiais revela um tabu incômodo que já dura 36 anos: os argentinos não vencem uma seleção campeã do mundo com a bola rolando desde a Copa de 1990.

O último triunfo obtido dentro dos 90 minutos regulamentares aconteceu nas oitavas de final do Mundial da Itália, justamente no superclássico contra o Brasil. Naquela ocasião, os hermanos avançaram ao vencer a Seleção Brasileira por 1 a 0, com o gol de Claudio Caniggia após assistência de Diego Maradona.

A partida que entrou para a história dos bastidores do futebol pela polêmica da "água batizada" oferecida ao lateral Branco.

A sina das disputas por pênaltis

Desde aquele confronto em solo italiano, a Argentina cruzou o caminho de quatro potências que ostentam a taça no peito: Alemanha, Inglaterra, França e Itália.

O que chama a atenção é que nenhuma dessas partidas terminou com vitória argentina no tempo regulamentar ou na prorrogação. Quando houve classificação, ela veio exclusivamente na marca da cal.

O retrospecto contra cada gigante ilustra o tamanho do tabu:

França (2022): A histórica final do Catar terminou em um eletrizante 3 a 3 com a bola rolando, e o tricampeonato de Lionel Messi só foi selado nas cobranças de pênaltis (4 a 2). Em 2018, os franceses haviam vencido no tempo normal por 4 a 3.

A histórica final do Catar terminou em um eletrizante com a bola rolando, e o tricampeonato de Lionel Messi só foi selado nas cobranças de pênaltis (4 a 2). Em 2018, os franceses haviam vencido no tempo normal por 4 a 3. Inglaterra (1998): Pelas oitavas de final na França, o empate por 2 a 2 levou a decisão para as penalidades, onde a Argentina levou a melhor por 4 a 3. No reencontro de 2002, os ingleses venceram por 1 a 0 na fase de grupos.

Pelas oitavas de final na França, o empate por levou a decisão para as penalidades, onde a Argentina levou a melhor por 4 a 3. No reencontro de 2002, os ingleses venceram por 1 a 0 na fase de grupos. Itália (1990): Na semifinal daquele mesmo ano, os anfitriões italianos empataram em 1 a 1 com os argentinos, que carimbaram a vaga na final nos pênaltis por 4 a 3.

Na semifinal daquele mesmo ano, os anfitriões italianos empataram em com os argentinos, que carimbaram a vaga na final nos pênaltis por 4 a 3. Alemanha: O maior fantasma argentino. Foram três derrotas no tempo regulamentar (finais de 1990 e 2014, além do chocolate de 4 a 0 nas quartas de 2010) e um empate por 1 a 1 em 2006, que culminou com a eliminação sul-americana nos pênaltis.

O caminho rumo ao quarto título em 2026

Sob o comando técnico de Lionel Scaloni, a Argentina tentará quebrar esse e outros recordes a partir da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Alocada no Grupo J, a equipe não terá campeões mundiais logo de cara na primeira fase e desponta como franca favorita para avançar às etapas eliminatórias.

A estreia dos atuais campeões está agendada para o dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), contra a Argélia, na cidade de Kansas City. Na sequência, a delegação viaja para Dallas, onde enfrentará a Áustria no dia 22, às 14h, e encerra sua participação na primeira fase contra a Jordânia, no dia 27, às 23h.