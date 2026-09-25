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Marrocos ultrapassa Brasil no ranking da FIFA e iguala melhor marca africana da história

Seleção marroquina ultrapassa o Brasil na classificação da FIFA pela primeira vez e repete feito histórico alcançado pela Nigéria em 1994.

Seleção do Marrocos durante partida internacional; equipe alcançou provisoriamente a quinta posição no ranking da FIFA pela primeira vez. (Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção do Marrocos durante partida internacional; equipe alcançou provisoriamente a quinta posição no ranking da FIFA pela primeira vez. (Rafael Ribeiro/CBF)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11h30.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 11h34.

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A seleção do Marrocos alcançou uma marca inédita para o futebol africano ao superar provisoriamente o Brasil no ranking da FIFA, ocupando a quinta posição mundial pela primeira vez.

A mudança ocorreu após o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 contra a Austrália, em amistoso realizado nesta sexta-feira. O resultado reduziu a pontuação do Brasil no ranking internacional e permitiu o avanço da equipe marroquina na classificação.

Com o empate nos minutos finais diante dos australianos, o Brasil perdeu 2,02 pontos e passou a somar 1.802,90 pontos, caindo para o sexto lugar na lista da FIFA.

O Marrocos, por sua vez, chegou a 1.803,99 pontos e assumiu provisoriamente a quinta posição. A equipe pode consolidar a colocação caso vença o Gabão nesta sexta-feira, em sua estreia nas eliminatórias da Copa Africana de Nações 2027, primeiro compromisso da seleção após a Copa do Mundo de 2026.

No ranking atual, quatro seleções aparecem à frente do Marrocos: Espanha, Argentina, França e Inglaterra.

Marrocos alcança marca histórica para o futebol africano

Com a quinta colocação provisória, o Marrocos igualou o recorde da Nigéria como a seleção africana com a melhor posição já registrada no ranking da FIFA.

Em 1994, a Nigéria chegou ao quinto lugar após conquistar a Copa Africana de Nações daquele ano e alcançar as oitavas de final da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos.

A seleção australiana também avançou na classificação. Após somar 2,02 pontos pelo empate contra o Brasil, a equipe passou a ocupar a 27ª posição no ranking da FIFA, mantendo o terceiro lugar entre as seleções asiáticas, com 1.583,53 pontos.

A classificação divulgada atualmente ainda é provisória. A FIFA anunciará o ranking oficial após o encerramento da atual data Fifa, em 7 de outubro.

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