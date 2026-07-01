Quem é o técnico que a Inglaterra escolheu para tentar encerrar jejum de 60 anos na Copa

A contratação de Thomas Tuchel pela seleção da Inglaterra não foi uma decisão tomada às pressas. Muito antes da saída de Gareth Southgate, a Federação Inglesa (FA) já traçava um plano para encontrar o técnico capaz de conduzir a chamada "geração de ouro" ao título da Copa do Mundo de 2026.

A entidade entendia que o tempo para conquistar um grande torneio com jogadores como Harry Kane era limitado. Por isso, iniciou um processo para identificar o treinador ideal, priorizando características consideradas decisivas em competições mata-mata.

Especialista em torneios eliminatórios

Entre os critérios definidos pela FA estavam estilo de jogo, capacidade de adaptação tática e, principalmente, desempenho em competições eliminatórias no futebol de clubes.

Foi justamente nesse quesito que Thomas Tuchel se destacou. O alemão construiu a reputação de montar estratégias específicas para confrontos decisivos e acumular campanhas consistentes em torneios mata-mata, especialmente na Liga dos Campeões.

Na época, o principal sonho da Federação Inglesa era Pep Guardiola. No entanto, o espanhol optou por permanecer no Manchester City, abrindo caminho para que Tuchel se tornasse o principal alvo.

Convencendo a Federação Inglesa

Após a Eurocopa de 2024, Gareth Southgate deixou o comando da seleção inglesa e a FA colocou seu plano em prática.

Livre no mercado depois de deixar o Bayern de Munique, Tuchel participou de uma série de reuniões com dirigentes da Federação. Em uma delas, apresentou um projeto detalhado sobre como pretendia conduzir a Inglaterra ao título mundial.

A apresentação impressionou os dirigentes e foi determinante para sua contratação.

Champions League como principal cartão de visitas

Embora tenha conquistado títulos nacionais pelo Paris Saint-Germain e pelo Bayern de Munique, foi nas competições continentais que Tuchel consolidou sua reputação.

Em 2020, levou o PSG à primeira final de Liga dos Campeões da história do clube. A equipe eliminou Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig antes de perder a decisão para o Bayern de Munique.

Poucos meses depois, assumiu o Chelsea e rapidamente transformou a equipe inglesa.

Transformação imediata no Chelsea

Ao chegar ao Chelsea em janeiro de 2021, Tuchel implementou rapidamente um novo sistema tático e reorganizou uma equipe que vivia momento instável.

Sob seu comando, os ingleses eliminaram Atlético de Madrid, Porto e Real Madrid até chegarem à final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Na decisão, o Chelsea venceu por 1 a 0 em uma atuação marcada pela forte organização defensiva e pelos contra-ataques rápidos, conquistando o principal título da carreira do treinador.

Além da Champions, Tuchel também levou o clube a finais da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, além de conquistar a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes.

Perto de (mais) uma final europeia

Depois de deixar o Chelsea, Tuchel assumiu o Bayern de Munique e voltou a fazer boa campanha na Liga dos Campeões.

Em 2024, esteve muito perto de disputar mais uma decisão continental. A equipe alemã estava a poucos minutos da classificação, mas sofreu a virada para o Real Madrid nos instantes finais da semifinal.

Mesmo sem conquistar outro título europeu, o desempenho reforçou uma das principais marcas de sua carreira: a capacidade de preparar equipes para grandes jogos.

Missão é conquistar a segunda estrela

Agora, toda essa experiência em confrontos eliminatórios será colocada à prova na Copa do Mundo.

A Inglaterra inicia a fase de mata-mata diante da República Democrática do Congo, carregando uma expectativa construída ao longo de anos de planejamento da Federação Inglesa.

Mais do que comandar uma seleção talentosa, Tuchel foi contratado justamente para este momento: transformar sua reconhecida capacidade em competições eliminatórias no título mundial que a Inglaterra persegue desde 1966.