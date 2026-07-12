Argentina x Inglaterra voltam à Copa após 24 anos; relembre último jogo

O último confronto entre Argentina e Inglaterra em uma Copa do Mundo aconteceu em 2002, em um dos jogos mais aguardados da fase de grupos do Mundial do Japão e da Coreia do Sul. Quatro anos depois do duelo de 1998 marcado pela expulsão de David Beckham e pela eliminação inglesa nos pênaltis, as seleções voltaram a se enfrentar em um cenário de grande rivalidade.

Desta vez, quem levou a melhor foi a Inglaterra. A equipe venceu por 1 a 0, com gol de Beckham de pênalti, em uma partida que ficou marcada pela redenção do meio-campista inglês diante da Argentina.

O resultado foi decisivo para a classificação inglesa no Grupo F e teve um significado especial para Beckham, que havia sido alvo de críticas após a eliminação para os argentinos nas oitavas de final da Copa de 1998.

Beckham decide contra a Argentina e encerra ciclo iniciado em 1998

O duelo entre Argentina e Inglaterra pela Copa de 2002 aconteceu em 7 de junho, no Estádio Sapporo Dome, no Japão. As duas seleções chegaram ao confronto cercadas pela rivalidade construída nos Mundiais anteriores.

No final de um primeiro tempo equilibrado, a Inglaterra encontrou o gol da vitória na reta final dos primeiros 45 minutos. O atacante Michael Owen sofreu pênalti, e David Beckham assumiu a cobrança.

O camisa 7 bateu com segurança e marcou o único gol do jogo, garantindo a vitória inglesa e transformando aquele momento em uma resposta ao episódio que havia marcado sua carreira quatro anos antes.

Na Copa de 1998, Beckham foi expulso contra a Argentina após reagir a uma falta de Diego Simeone. A Inglaterra acabou eliminada nos pênaltis, e o meia foi apontado por parte da imprensa britânica como um dos responsáveis pela queda.

Inglaterra x Argentina em 2002: jogo marcou fase de grupos da Copa

O confronto de 2002 fazia parte do Grupo F, que foi apelidado de "O Grupo da Morte" naquele ano por ser considerado um dos mais difíceis da Copa do Mundo. Além de Argentina e Inglaterra, a chave também tinha Suécia e Nigéria.

A vitória colocou a Inglaterra em vantagem na disputa pela classificação e aumentou a pressão sobre a seleção argentina, que chegou ao Mundial como uma das favoritas ao título, mas acabou eliminada ainda na primeira fase.

O resultado também consolidou Beckham como um dos símbolos daquela geração inglesa, que tinha nomes como Michael Owen e Paul Scholes.

Agora, na próxima quarta-feira, 15 de julho, Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo nas semifinais do torneio, resgatando uma história construída por embates diretos.