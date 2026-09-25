Starlink Mini no Brasil: vale a pena para celular e viagem?

RESUMO | A Starlink Mini é uma antena portátil de internet via satélite, com roteador Wi-Fi embutido, que conecta celular e notebook em locais onde o 4G e o 5G não chegam. Faz sentido para quem viaja com frequência por estradas do interior e áreas rurais ou trabalha em deslocamento. Para quem circula entre grandes cidades, o kit somado à mensalidade do plano Viagem, a partir de R$ 339, tende a não se pagar.

Quem pega estrada com frequência sabe que, em alguns trechos do interior, o sinal do celular só volta quando se passa pelas cidades. É para o trecho "sem serviço" que a SpaceX vende a Starlink Mini, versão compacta da sua antena de internet via satélite, homologada pela Anatel e à venda no Brasil pelo site da empresa. Trata-se de uma tecnologia que vale a pena para viagem quando o destino tem cobertura ruim de operadora — em rotas urbanas, o 4G e o 5G resolvem a maior parte das demandas por uma valor mais acessível.

Para quem a Starlink Mini vale a pena?

O equipamento atende melhor quem depende de conexão longe da infraestrutura terrestre. Os perfis mais comuns são:

Viagens de carro pelo interior: estradas longas e regiões rurais, onde o sinal de celular falha entre um município e outro;

Trabalho remoto fora das capitais: profissionais que fazem videochamadas ou enviam arquivos de sítios e praias isoladas;

Motorhome, van, barco e camping: uso recorrente em locais sem rede fixa nem cobertura móvel estável;

Conexão de reserva: situações de emergência ou eventos em que a rede das operadoras fica sobrecarregada.

Quem viaja poucos dias por ano ou só entre regiões metropolitanas pode não ser o público ideal. Nesses casos, pacotes de dados extras e eSIMs de viagem custam menos. Para uso fixo em sítio ou casa de campo, a antena Starlink Padrão oferece cobertura Wi-Fi maior.

O que é a Starlink Mini e como ela funciona?

A antena mede 29,85 cm por 25,9 cm, pesa cerca de 1,1 kg e traz o roteador Wi-Fi integrado ao corpo. Não há caixa externa nem cabo de rede, basta ligar o cabo de energia. A certificação IP67 protege contra poeira e chuva.

A Mini se comunica com a constelação de satélites da SpaceX em órbita baixa, mais próxima da Terra que os satélites de TV. Isso reduz a latência e permite videochamadas sem atraso perceptível. Em testes divulgados por usuários no Brasil, o download costuma superar 100 Mbps, com upload menor, na casa de 10 a 30 Mbps. O sinal Wi-Fi cobre até cerca de 112 m², área suficiente para um trailer ou um apartamento pequeno.

A Starlink Mini funciona no celular?

Sim. A antena cria uma rede Wi-Fi, e o smartphone se conecta a ela como a qualquer roteador. Qualquer celular com Wi-Fi é compatível, seja Android ou iPhone.

Ou seja, a Starlink Mini não substitui o plano de celular. Ela precisa de energia externa e só funciona com visão aberta do céu. O uso típico é montar a antena numa parada, no teto do carro ou na área externa da hospedagem.

Quanto custa a Starlink Mini no Brasil?

O preço de tabela do kit é de R$ 1.199, mas a Starlink faz promoções com frequência. Ao longo de 2026, o kit apareceu entre R$ 499 e R$ 799 no site oficial, e há ofertas em varejistas como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza.

Algumas promoções exigem a contratação de planos mais caros ou dão desconto na mensalidade só nos primeiros meses. Antes de comprar, compare o custo total do primeiro ano, não apenas o valor da antena. A Starlink oferece 30 dias para devolução com reembolso.

Qual plano da Starlink usar em viagem?

A antena só funciona com um plano mensal. Para levar o equipamento a diferentes lugares, o plano indicado é o Viagem. Os valores abaixo seguem a tabela reajustada em maio de 2026:

Viagem 100 GB: cerca de R$ 339 por mês, com franquia de dados em alta velocidade para uso em todo o país;

Viagem Ilimitado: cerca de R$ 619 por mês, sem franquia e com uso em mais de 150 países;

Residencial: a partir de R$ 189 por mês, mas vinculado a um endereço fixo cadastrado na conta.

O plano Residencial permite trocar o endereço pelo app, mas não foi desenhado para deslocamento constante. Quem viaja todo mês precisa de um plano Viagem. Os valores variam por região e promoção, e o app da Starlink mostra os planos disponíveis para cada CEP.

Como instalar a Starlink Mini no celular: passo a passo

A configuração não exige técnico e leva poucos minutos:

Baixe o app: instale o Starlink pela App Store ou pela Google Play; Escolha o local: posicione a antena em área aberta, longe de árvores e telhados; Verifique obstruções: use a função do app que aponta a câmera do celular para o céu e indica bloqueios; Ligue a energia: conecte o cabo à antena e à tomada ou a uma fonte portátil; Conecte o celular: nas configurações de Wi-Fi, entre na rede "STARLINK"; Personalize a rede: no app, defina um nome e uma senha para o Wi-Fi.

Outras perguntas sobre a Starlink Mini

Como ligar a Starlink Mini no carro ou fora da tomada?

A SpaceX informa consumo médio entre 25 W e 40 W, bem abaixo dos 75 W a 100 W da antena Padrão. Isso permite alimentar a Mini fora da tomada, com duas opções principais, como modelos de 100 w de power bank USB-C e uma tomada 12 V do carro.

Dá para usar a Starlink Mini com o carro em movimento?

Sim, nos planos Viagem. A antena precisa ficar na parte externa do veículo, presa com suporte próprio, como bases magnéticas ou de ventosa. Solta sobre o painel ou atrás do para-brisa, ela perde sinal e atrapalha a visão do motorista.

Quanto de internet a Starlink Mini consome em viagem?

O gasto depende do uso. Mensagens e navegação consomem pouco. Videochamadas longas e streaming em alta resolução drenam a franquia rápido, e um filme em HD pode passar de 3 GB. Quem trabalha em vídeo ou envia arquivos pesados todos os dias tende a esgotar os 100 GB antes do fim do mês. Ao atingir o limite, é possível contratar dados adicionais pela conta da Starlink.

A Starlink Mini funciona em outros países?

Funciona nos países em que a Starlink tem autorização para operar, e o uso internacional depende do plano Viagem Ilimitado. Há países sem cobertura liberada. O mapa de disponibilidade no site da Starlink indica onde o serviço está ativo antes do embarque.