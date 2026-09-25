Liv Up aumenta em 6 vezes verba para TikTok e reduz custo de aquisição em 50%

RESUMO ＋ A Liv Up ampliou em mais de seis vezes o investimento no TikTok. Com apoio da empresa Purple Metrics, a foodtech identificou vendas atribuídas antes a tráfego orgânico ou direto à rede social. Segundo a Liv Up, o custo de aquisição ligado às buscas pela marca caiu 50%.

A Liv Up identificou no TikTok um comportamento que poderia ajudar a empresa a conquistar novos clientes e manter o custo de aquisição sob controle. Com a ajuda da Purple Metrics, a foodtech percebeu algo que não aparecia nas métricas tradicionais: os conteúdos na plataforma ajudam a despertar o interesse pela marca e influenciam compras posteriores realizadas em outros canais.

A descoberta mudou a forma como a empresa distribui sua verba de marketing. Após a análise da contribuição de cada canal para as vendas, a Liv Up ampliou em mais de seis vezes o investimento no TikTok e reduziu em 50% o custo de aquisição associado às buscas pela marca.

O movimento acontece em um momento especial para a companhia. A Liv Up completa dez anos em 2026 e projeta faturar R$ 450 milhões neste ano. Até 2030, a meta é chegar a R$ 1 bilhão.

"Não é que não sabíamos que o TikTok traz impacto. Inclusive, já fazíamos um investimento baixinho ali. Mas, sem métricas claras, você não tem segurança para falar: 'Ok, vamos dobrar o investimento nessa plataforma'", conta Stephanie Goes, diretora de growth e marketing da Liv Up.

Dificuldade de mensuração

A Liv Up construiu sua estratégia de aquisição principalmente em canais digitais, como Instagram e Google Ads, além de parcerias com influenciadores. Nesse modelo, a mensuração é feita por ferramentas de rastreamento, como links que direcionam o público da postagem para o site da marca.

Em outras plataformas, no entanto, o caminho entre o primeiro contato com a marca e a compra é menos direto. Vídeos no TikTok e no YouTube, por exemplo, podem despertar o interesse do consumidor sem gerar um clique imediato.

Para a Liv Up, a dificuldade de mensuração destacada por Goes ficou mais evidente nos últimos dois anos, quando a empresa passou a investir mais em branding e em canais de topo de funil. Quanto mais diversificadas as ações, mais difícil entender quais iniciativas efetivamente traziam novos consumidores.

É nesse momento que a parceria com a Purple Metrics ajudou a foodtech. A empresa utiliza o Marketing Mix Modeling (MMM), metodologia que combina dados históricos e modelagem estatística para estimar a contribuição dos diferentes canais para os resultados do negócio. Em vez de observar apenas o último ponto de contato, a análise considera a relação entre os investimentos e indicadores como vendas, buscas pela marca e tráfego direto.

"Você sabe de onde a pessoa veio, mas não sabe se ela comprou por conta disso. Mas, se você desligasse esse canal, será que as vendas continuariam da mesma forma? Quanto de vendas você deixaria de ter por conta desse canal?", analisa Lucas Yokota, sócio e chief operating officer (COO) da Purple Metrics.

6x mais investimento

Foi esse modelo que ajudou a Liv Up a identificar que o TikTok estava contribuindo para conversões que apareciam nos relatórios como tráfego orgânico ou direto. As ações pontuais que a empresa fazia no TikTok coincidiam com um aumento nas buscas pela marca.

A análise dos dados históricos apontou uma contribuição da rede social maior do que a registrada pelos modelos de atribuição por clique. Segundo Goes, a partir desse diagnóstico, a empresa começou a ampliar os recursos destinados à rede social.

Em janeiro de 2026, a participação do TikTok no investimento de mídia da Liv Up passou de 1% para 3,5%. Depois de uma nova análise, o percentual chegou a 6,5%, mais de seis vezes o patamar inicial.

"Foi um aumento expressivo, e hoje esse canal já é representativo na nossa estratégia. O que fez sentido foi aumentar o bolo, porque isso traz novos clientes no fim da conta. Então, nosso foco não é limitar o orçamento tirando de uma plataforma para colocar em outra. O objetivo é entender quantos clientes precisamos trazer e quanto podemos pagar por eles", diz a executiva.

Segundo os dados apresentados pela Liv Up, o custo de aquisição de clientes associado ao branded search caiu 50% após a ampliação do investimento no TikTok. A rede social também apresentou custo por conversão cerca de 70% menor que o dos demais canais de mídia paga, de acordo com os dados compartilhados com a EXAME.

A executiva estima que a base de clientes tenha crescido entre 10% e 15% ao longo do período da parceria, mas ressalva que não se trata de um resultado específico do teste com o TikTok.

Para Yokota, o caso mostra como a análise do conjunto de canais pode revelar efeitos que passam despercebidos quando cada plataforma é avaliada isoladamente.

"Um canal que parecia pequeno, quando observado isoladamente, estava contribuindo para o desempenho das vendas. A partir dessa relação, foi possível colocar uma estratégia em prática: criar uma hipótese, aumentar o investimento e medir novamente. É esse ciclo que queremos colocar dentro da operação de marketing das empresas", afirma.

De olho em 2026

A estratégia deve acompanhar a Liv Up no próximo ano. Atualmente, a empresa produz mais de 2 milhões de refeições por mês, atende a mais de 200 cidades e espera encerrar 2026 presente em 300 municípios.

"Este ano, provavelmente fecharemos com um crescimento geral de quase 60% do negócio. É bastante expressivo."

A companhia também vem ampliando o portfólio para atender a diferentes perfis de consumo. Além das refeições tradicionais, com combinações de arroz, feijão e proteína, a marca passou a oferecer opções vegetarianas, massas e uma linha voltada a consumidores que buscam refeições direcionadas à prática esportiva.

"Crescer com eficiência significa saber onde investir e transformar canal em alavanca de crescimento. Olhando para o ano que vem, queremos sustentar esse crescimento acima de 50%.", finaliza a executiva.