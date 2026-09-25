Quem larga na pole do GP do Azerbaijão? Veja o grid completo da F1

George Russell conquistou a pole position do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Mercedes marcou 1min42s526 na classificação em Baku e terminou 0s837 à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Foi sua quinta pole na temporada de 2026.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou em terceiro, apenas 0s001 atrás de Leclerc. Isack Hadjar (Red Bull Racing) e Lando Norris (McLaren) completaram as cinco primeiras posições.

A sessão também teve um acidente de Kimi Antonelli (Mercedes). O piloto líder do campeonato bateu no muro na curva 1 durante o Q1 e ficou em 16º.

Como ficou o grid de largada do GP do Azerbaijão?

George Russell - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Oscar Piastri - McLaren Isack Hadjar - Red Bull Racing Lando Norris - McLaren Lewis Hamilton - Ferrari Pierre Gasly - Alpine Max Verstappen - Red Bull Racing Carlos Sainz - Williams Franco Colapinto - Alpine Oliver Bearman - Haas Liam Lawson - Racing Bulls Alexander Albon - Williams Esteban Ocon - Haas Arvid Lindblad - Racing Bulls Kimi Antonelli - Mercedes Gabriel Bortoleto - Audi Nico Hülkenberg - Audi Fernando Alonso - Aston Martin Sergio Pérez - Cadillac Lance Stroll - Aston Martin Valtteri Bottas - Cadillac

Quando é o GP do Azerbaijão?

A corrida está marcada para sábado, 26, às 8h de Brasília.

Onde assistir à corrida da Fórmula 1 no Azerbaijão?

A corrida oficial do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 2026 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.