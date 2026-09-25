Quem larga na pole do GP do Azerbaijão? Veja o grid completo da F1

Hadjar: piloto da Red Bull impressionou ao longo de sua primeira sessão de classificação desde o Grande Prêmio da Hungria (F1/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11h02.
George Russell conquistou a pole position do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Mercedes marcou 1min42s526 na classificação em Baku e terminou 0s837 à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Foi sua quinta pole na temporada de 2026.
Oscar Piastri, da McLaren, ficou em terceiro, apenas 0s001 atrás de Leclerc. Isack Hadjar (Red Bull Racing) e Lando Norris (McLaren) completaram as cinco primeiras posições.
A sessão também teve um acidente de Kimi Antonelli (Mercedes). O piloto líder do campeonato bateu no muro na curva 1 durante o Q1 e ficou em 16º.
A corrida está marcada para sábado, 26, às 8h de Brasília.
A corrida oficial do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 2026 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.