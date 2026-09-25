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Quem larga na pole do GP do Azerbaijão? Veja o grid completo da F1

Antonelli bateu na classificação e larga em 16º; Bortoleto parte da 17ª posição

Hadjar: piloto da Red Bull impressionou ao longo de sua primeira sessão de classificação desde o Grande Prêmio da Hungria (F1/Divulgação)

Hadjar: piloto da Red Bull impressionou ao longo de sua primeira sessão de classificação desde o Grande Prêmio da Hungria (F1/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11h02.

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George Russell conquistou a pole position do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Mercedes marcou 1min42s526 na classificação em Baku e terminou 0s837 à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Foi sua quinta pole na temporada de 2026.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou em terceiro, apenas 0s001 atrás de Leclerc. Isack Hadjar (Red Bull Racing) e Lando Norris (McLaren) completaram as cinco primeiras posições.

A sessão também teve um acidente de Kimi Antonelli (Mercedes). O piloto líder do campeonato bateu no muro na curva 1 durante o Q1 e ficou em 16º.

Como ficou o grid de largada do GP do Azerbaijão?

  1. George Russell - Mercedes
  2. Charles Leclerc - Ferrari
  3. Oscar Piastri - McLaren
  4. Isack Hadjar - Red Bull Racing
  5. Lando Norris - McLaren
  6. Lewis Hamilton - Ferrari
  7. Pierre Gasly - Alpine
  8. Max Verstappen - Red Bull Racing
  9. Carlos Sainz - Williams
  10. Franco Colapinto - Alpine
  11. Oliver Bearman - Haas
  12. Liam Lawson - Racing Bulls
  13. Alexander Albon - Williams
  14. Esteban Ocon - Haas
  15. Arvid Lindblad - Racing Bulls
  16. Kimi Antonelli - Mercedes
  17. Gabriel Bortoleto - Audi
  18. Nico Hülkenberg - Audi
  19. Fernando Alonso - Aston Martin
  20. Sergio Pérez - Cadillac
  21. Lance Stroll - Aston Martin
  22. Valtteri Bottas - Cadillac

Quando é o GP do Azerbaijão?

A corrida está marcada para sábado, 26, às 8h de Brasília.

Onde assistir à corrida da Fórmula 1 no Azerbaijão?

A corrida oficial do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 2026 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Pilotos de corridaCorrida

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