Brasil x Austrália: veja a escalação com Vini Jr., Endrick e Estêvão no ataque

Endrick: jogador está escalado para os amistosos contra a Austrália (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
Repórter
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10h08.
Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 10h31.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para enfrentar a Austrália nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 7h, em Townsville. Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha formarão o ataque, enquanto Matheuzinho e Vitor Reis estrearão pela Seleção, segundo a CBF. O duelo abre uma série de dois amistosos contra os australianos.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para enfrentar a Austrália nesta sexta-feira, 25. Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha começarão juntos no ataque no primeiro amistoso da Seleção nesta Data Fifa. A partida será disputada às 7h (de Brasília), em Townsville.
Brasil e Austrália não se enfrentam desde junho de 2017, quando a Seleção venceu por 4 a 0, em Melbourne. Depois dos dois jogos contra os australianos, o Brasil enfrentará a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá.
A partida marcará as estreias de Matheuzinho e Vitor Reis pela Seleção, segundo a CBF. Estêvão fará seu primeiro jogo como titular sob o comando de Ancelotti.
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, o treinador disse que pretende dar continuidade ao trabalho com a Seleção, agora com novos jogadores. “Não é que começamos um novo trabalho, continuamos o trabalho feito até um ano e tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade”, afirmou.
Ancelotti também vê os jogos na Austrália como uma oportunidade para observar os atletas mais jovens. “Alguns deles não têm muita oportunidade de jogar e podem acumular minutos com a Seleção”, disse.
O técnico afirmou ainda que os confrontos ajudarão a buscar jogadores para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. “Para nós, é difícil dizer amistoso. Para o Brasil, nunca é um amistoso. É um jogo importante, uma nova temporada”, declarou.
Ancelotti convocou 26 jogadores para os três amistosos desta Data Fifa. A lista inclui, além dos titulares confirmados para sexta-feira, nomes como Gabriel Magalhães, Andrey Santos, Douglas Luiz e Pedro.
A Austrália também chamou 26 atletas para os dois jogos contra o Brasil. Segundo as informações divulgadas sobre a convocação, o técnico Tony Popovic incluiu 16 jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2026 e sete que ainda não estrearam pela seleção principal. Jackson Irvine, Aziz Behich, Harry Souttar, Riley McGree e Connor Metcalfe estão entre os mais experientes.
O jogo de sexta-feira, 25, terá transmissão da TV Globo, do sportv, da ge tv e do Globoplay.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para enfrentar a Austrália nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 7h, em Townsville. Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha formarão o ataque, enquanto Matheuzinho e Vitor Reis estrearão pela Seleção, segundo a CBF. O duelo abre uma série de dois amistosos contra os australianos.