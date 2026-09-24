Brasil x Austrália: veja a escalação com Vini Jr., Endrick e Estêvão no ataque

RESUMO ＋ O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para enfrentar a Austrália nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 7h, em Townsville. Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha formarão o ataque, enquanto Matheuzinho e Vitor Reis estrearão pela Seleção, segundo a CBF. O duelo abre uma série de dois amistosos contra os australianos.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para enfrentar a Austrália nesta sexta-feira, 25. Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha começarão juntos no ataque no primeiro amistoso da Seleção nesta Data Fifa. A partida será disputada às 7h (de Brasília), em Townsville.

Brasil e Austrália não se enfrentam desde junho de 2017, quando a Seleção venceu por 4 a 0, em Melbourne. Depois dos dois jogos contra os australianos, o Brasil enfrentará a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá.

Qual é a escalação do Brasil contra a Austrália?

O Brasil entrará em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.

A partida marcará as estreias de Matheuzinho e Vitor Reis pela Seleção, segundo a CBF. Estêvão fará seu primeiro jogo como titular sob o comando de Ancelotti.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, o treinador disse que pretende dar continuidade ao trabalho com a Seleção, agora com novos jogadores. “Não é que começamos um novo trabalho, continuamos o trabalho feito até um ano e tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade”, afirmou.

Ancelotti também vê os jogos na Austrália como uma oportunidade para observar os atletas mais jovens. “Alguns deles não têm muita oportunidade de jogar e podem acumular minutos com a Seleção”, disse.

O técnico afirmou ainda que os confrontos ajudarão a buscar jogadores para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. “Para nós, é difícil dizer amistoso. Para o Brasil, nunca é um amistoso. É um jogo importante, uma nova temporada”, declarou.

Carlo Ancelotti: técnico concedeu coletiva pela Seleção em Townsville, antes do primeiro amistoso com a Austrália na Super Data FIFA (Rafael Ribeiro/CBF)

Quem foi convocado para Brasil x Austrália?

Ancelotti convocou 26 jogadores para os três amistosos desta Data Fifa. A lista inclui, além dos titulares confirmados para sexta-feira, nomes como Gabriel Magalhães, Andrey Santos, Douglas Luiz e Pedro.

A Austrália também chamou 26 atletas para os dois jogos contra o Brasil. Segundo as informações divulgadas sobre a convocação, o técnico Tony Popovic incluiu 16 jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2026 e sete que ainda não estrearam pela seleção principal. Jackson Irvine, Aziz Behich, Harry Souttar, Riley McGree e Connor Metcalfe estão entre os mais experientes.

Quando serão os jogos entre Brasil e Austrália?

Sexta-feira, 25 de setembro: Austrália x Brasil, às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

Terça-feira, 29 de setembro: Austrália x Brasil, às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Onde assistir a Brasil x Austrália nesta sexta-feira?

O jogo de sexta-feira, 25, terá transmissão da TV Globo, do sportv, da ge tv e do Globoplay.