Messi segue vivo pelo bicampeonato: os números da campanha argentina

Seleção argentina chegou à semifinal após eliminar Cabo Verde, Egito e Suíça (Thomas COEX/AFP)
Colaboradora
Publicado em 12 de julho de 2026 às 10h08.
A Argentina está classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Após vencer a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, a equipe de Lionel Scaloni garantiu vaga na semifinal e mantém vivo o sonho de Lionel Messi de levantar mais um título mundial.
A campanha, porém, tem sido marcada por equilíbrio, desgaste físico e atuações abaixo do nível apresentado por outros semifinalistas. Apesar da classificação, os argentinos precisaram superar dificuldades em praticamente todos os confrontos do mata-mata.
Aos 39 anos, Lionel Messi segue como o principal nome da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 participou diretamente de gols em todas as partidas disputadas pela equipe até aqui.
Os números reforçam o protagonismo do jogador:
O desempenho de Messi tem compensado a queda de rendimento de parte da equipe em relação ao Mundial de 2022.
Embora tenha terminado a fase de grupos na liderança, a Argentina encontrou dificuldades em todos os confrontos eliminatórios.
A equipe eliminou Cabo Verde por 3 a 2, venceu o Egito por 3 a 2 após buscar uma virada histórica e voltou a precisar da prorrogação para derrotar a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final.
Além dos resultados em campo até agora, a Argentina também foi beneficiada pelo desenho do chaveamento.
A eliminação do Uruguai ainda na fase de grupos alterou o caminho previsto da equipe. Em vez de enfrentar os uruguaios, os argentinos encararam Cabo Verde na primeira fase do mata-mata.
Outro resultado que impactou a chave foi a perda da liderança de Portugal para a Colômbia, o que colocou os portugueses no lado oposto da tabela.
Até chegar à semifinal, a Argentina enfrentou:
Entre os semifinalistas, a equipe do treinador Lionel Scaloni teve, em média, adversários com posições mais baixas no ranking da Fifa do que seleções como França e Espanha.
Ao longo da campanha, também ficou marcado o desgaste físico da seleção.
Dos 26 convocados por Lionel Scaloni, 17 estiveram na campanha do título mundial de 2022. A média de idade da equipe gira em torno dos 30 anos, e o esforço acumulado nas duas prorrogações já levanta preocupação para a reta final da competição.