Messi segue vivo pelo bicampeonato: os números da campanha argentina

A Argentina está classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Após vencer a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, a equipe de Lionel Scaloni garantiu vaga na semifinal e mantém vivo o sonho de Lionel Messi de levantar mais um título mundial.

A campanha, porém, tem sido marcada por equilíbrio, desgaste físico e atuações abaixo do nível apresentado por outros semifinalistas. Apesar da classificação, os argentinos precisaram superar dificuldades em praticamente todos os confrontos do mata-mata.

Messi lidera os números da Argentina

Aos 39 anos, Lionel Messi segue como o principal nome da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 participou diretamente de gols em todas as partidas disputadas pela equipe até aqui.

Os números reforçam o protagonismo do jogador:

8 gols marcados;

2 assistências;

Participação em gols em todos os jogos da Argentina;

Líder do Mundial em finalizações (33);

Líder em finalizações certas (19).

O desempenho de Messi tem compensado a queda de rendimento de parte da equipe em relação ao Mundial de 2022.

Argentina avança, mas sofre no mata-mata

Embora tenha terminado a fase de grupos na liderança, a Argentina encontrou dificuldades em todos os confrontos eliminatórios.

A equipe eliminou Cabo Verde por 3 a 2, venceu o Egito por 3 a 2 após buscar uma virada histórica e voltou a precisar da prorrogação para derrotar a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final.

Chave favoreceu a campanha argentina

Além dos resultados em campo até agora, a Argentina também foi beneficiada pelo desenho do chaveamento.

A eliminação do Uruguai ainda na fase de grupos alterou o caminho previsto da equipe. Em vez de enfrentar os uruguaios, os argentinos encararam Cabo Verde na primeira fase do mata-mata.

Outro resultado que impactou a chave foi a perda da liderança de Portugal para a Colômbia, o que colocou os portugueses no lado oposto da tabela.

Até chegar à semifinal, a Argentina enfrentou:

Argélia (29ª no ranking da Fifa);

Áustria (23ª);

Jordânia (73ª);

Cabo Verde (64ª);

Egito (24ª);

Suíça (14ª).

Entre os semifinalistas, a equipe do treinador Lionel Scaloni teve, em média, adversários com posições mais baixas no ranking da Fifa do que seleções como França e Espanha.

Ao longo da campanha, também ficou marcado o desgaste físico da seleção.

Dos 26 convocados por Lionel Scaloni, 17 estiveram na campanha do título mundial de 2022. A média de idade da equipe gira em torno dos 30 anos, e o esforço acumulado nas duas prorrogações já levanta preocupação para a reta final da competição.