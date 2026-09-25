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Procura-se: EXAME e Saint Paul abrem vagas para interessados em aprender IA do zero; participe

Iniciativa vai revelar aos participantes como começar uma carreira em IA, as ferramentas mais relevantes e os bastidores dos casos de sucesso do mercado; veja como acompanhar

Procura-se: EXAME e Saint Paul abrem vagas para interessados em aprender IA do zero; participe (Kenishirotie/iStockphoto)

Procura-se: EXAME e Saint Paul abrem vagas para interessados em aprender IA do zero; participe (Kenishirotie/iStockphoto)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h44.

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Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

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Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. 

Os interessados devem se inscrever clicando aqui

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA

Veja o conteúdo do Pré-MBA em IA

Aula 1 - A Grande Transformação Artificial

  • Introdução: Exploração do impacto da IA como um mercado de trilhões de dólares.
  • Cases de Sucesso: Exemplos de empresas líderes e lições práticas.
  • Como começar: Ferramentas essenciais para aproveitar a IA na carreira.

Aula 2 - As 4 Etapas para o Sucesso Profissional com IA

  • Inspiração: A trajetória de Miguel Fernandes como especialista em IA.
  • Etapas do Sucesso: Estratégia em 4 etapas para se tornar um Especialista em IA.
  • Primeiros Passos: Habilidades práticas para cada etapa e aplicações imediatas.

Aula 3 - Os Caminhos do Especialista em Inteligência Artificial

  • Demanda do Mercado: A escassez de profissionais em IA e oportunidades.
  • Por onde começar: Principais formas de atuação na área.
  • Plano de Carreira: Estratégia prática para alcançar o sucesso profissional.

Aula 4 - Torne-se um Especialista em IA: Sua Jornada ao Vivo

  • Aprofundamento: Sessão ao vivo de perguntas e respostas com Miguel Fernandes.
  • Engajamento: Conexão direta com um mentor para acelerar sua carreira em IA.

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Conheça o professor

Quem apresenta as aulas é Miguel Lannes Fernandes, diretor de Inteligência Artificial da EXAME (CAIO). Formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Sociologia Política e Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Miguel já fundou e vendeu 4 startups. 

Hoje se dedica a ensinar pessoas e empresas a usarem tecnologias emergentes para moldar seus futuros. É também palestrante, executivo, escritor e professor, com foco em Inteligência Artificial.

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Conheça os bônus

Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens. Além das quatro aulas, os alunos recebem o Guia Digital EXAME IA, um material que traz três e-books exclusivos para dominar a tecnologia que está transformando o mercado global. 

Além disso, quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em IA com o respaldo de uma das marcas mais respeitadas do país. 

Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga. Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras. 

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*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME

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